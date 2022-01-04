اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 04 يناير 2022 02:26 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

"التضامن فعل".. إيما واتسون بطلة "هارى بوتر" تدعم الفلسطينيين بصورة

الثلاثاء، 04 يناير 2022 01:06 م
"التضامن فعل".. إيما واتسون بطلة "هارى بوتر" تدعم الفلسطينيين بصورة إيما واتسون
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تلقت الممثلة العالمية إيما واتسون، إشادات واسعة، قابلتها موجة انتقادات، بعد أن أعربت عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني، عبر نشر تدوينة لناشطة تدعى سارة أحمد.

وحسب موقع روسيا اليوم، نشرت إيما واتسون صورة لعشرات الفلسطينيين وعليها عبارة "التضامن فعل"، حيث نقلت تدوينة للناشطة سارة أحمد، قالت فيها: "لا يفترض التضامن أن كفاحنا هو نفسه، أو أن ألمنا هو نفسه، أو أن أملنا في المستقبل نفسه".

وأكملت "التضامن ينطوي على الالتزام والعمل بالإضافة إلى الاعتراف بأنه حتى لو لم تكن لدينا نفس المشاعر أو نفس الحياة أو نفس الأجساد، نحن نعيش على أرضية مشتركة".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Emma Watson (@emmawatson)

 


إيما واتسون

فلسطين

اسرائيل

الشعب الفلسطيني

هارى بوتر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة