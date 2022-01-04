وبلغ سعر صفيحة الديزل 360400 ليرة بزيادة قدرها 24200 ليرة (حوالي 0.83 دولار أمريكي) فيما ارتفع سعر أسطوانة الغاز المنزلي ليسجل 319300 ليرة بزيادة قدرها 20700 ليرة (حوالي 0.71 دولار).

يأتي ذلك فى ظل ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق غير الرسمية وعلى منصة صيرفة الرسمية ليتجاوز 29 ألف ليرة لكل دولار في مستوى غير مسبوق لتراجع سعر صرف العملة اللبنانية في ظل تفاقم الخلافات السياسية التي تعقد حلول الأزمات الاقتصادية والمالية بالبلاد.