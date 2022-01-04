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اجتماع أردنى مصرى فى القاهرة لتسهيل عمليات نقل البضائع والركاب

الثلاثاء، 04 يناير 2022 01:01 م
اجتماع أردنى مصرى فى القاهرة لتسهيل عمليات نقل البضائع والركاب اجتماعات مصرية أردنية فى القاهرة
كتب أحمد جمعة

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عقدت اللجنة الفنية الأردنية المصرية المشتركة للنقل البري اجتماعها في القاهرة؛ تعزيزاً للعلاقات الثنائية المتميزة في مجال النقل البري بين مصر والأردن، وذلك توثيقا لأواصر التعاون بينهما لتسهيل عمليات نقل البضائع والركاب بين أراضيهما وعبرهما.

وترأس الجانب الأردني الأمين العام لوزارة النقل وسام التهتموني، فيما ترأس الجانب المصري الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولي سيد متولي، بحسب ما أفادت قناة المملكة الأردنية.

واستعراض الجانبان خلال الاجتماع المواضيع التي تضمنها جدول الأعمال ومن أبرزها آلية دخول الشاحنات والبرادات الأردنية والمصرية إلى أراضي كلا البلدين، إضافة إلى دخول الحافلات المصرية والأردنية إلى أراضي البلدين.


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