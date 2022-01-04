إلغاء رحلات البالون الطائر فى الأقصر لليوم الثانى بسبب انعدام الرؤية

الأقصر – أحمد مرعى

شهد أرض مطار البالون الطائر فى البر الغربي بمحافظة الأقصر، صباح اليوم الثلاثاء، ولليوم الثانى على التوالى إلغاء حركة وإقلاع البالون الطائر بالبر الغربي وذلك نتيجة انعدام الرؤية فى السماء مع الارتفاع المحدد للبالون، وتم إلغاء كافة الرحلات تجنباً لأى أضرار جراء الرؤية المنعدمة فى السماء.

وجاء قرار إلغاء البالون نتيجة انعدام الرؤية فى السماء فى الصباح الباكر، وذلك عقب إصدار قرار من ملاح الشركة المصرية للطائرات بعدم التحليق فى سماء المحافظة، فقد قام طياري البالون بإطلاق أكثر من بالونة إختبار للطقس وتبين لهم أنه حركة الطقس غير مناسبة للإقلاع، وعلي الفور صدر القرار من ملاح الشركة بوقف الرحلات نهائياً، مما أدي لتوقف الرحلات تماماً وعودة السائحين للفنادق وإلغاء حجوزاتهم.

وكانت قد شهدت سماء البر الغربي مع أول أيام العام الجديد 2022، يومي السبت والأحد، تحليق رحلات البالون الطائر بصورة طبيعية مع تحسن فى حالة الطقس وسطوع للشمس بصورة مميزة منذ الصباح الباكر خلال الـ48 ساعة الماضية، وخرجت الرحلات فى السماء وعلى متنها عشرات السائحين فى 16 شركة بالون مختلفة بالمحافظة.

ومن الجدير بالذكر تعتبر رحلات البالون الطائر من أهم رحلات المغامرة فى العالم، والأقصر هى المحافظة السياحية الوحيدة التى تشتهر بهذه الرياضة للعديد من الأسباب منها الطقس المعتدل، وجود مطار خاص بالبالون الطائر، مما حدا لتحويل الأقصر لواحدة من أهم المناطق التى تحتضن هذه الرياضة واحتلالها المركز الثالث عالميا فى ترتيب المدن لرحلات البالون الطائر، وتعد من أهم رحلات المغامرة فى العالم، ومصر حالياً رقم 4 بين دول العالم فى مجال البالون، وتأمل وزارة الطيران المدنى أن يتم تخطى الدول التى تسبقها بهذا المجال خلال الفترة المقبلة لتكون مصر رقم واحد، حيث أن السائح فى الأقصر يجد لوحة فنية غير موجودة بدول العالم، فيوجد فى الأقصر النيل والشمس والخضرة والآثار شرق وغرب وصحراء ومشاهد طبيعية لا يجدها فى دول آخرى.