اليوم السابع
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الثلاثاء، 04 يناير 2022 08:08 م
أكرم القصاص
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إجراء 2800 عملية لمرضى العيون بالمنصورة ضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار

الثلاثاء، 04 يناير 2022 07:49 م
إجراء 2800 عملية لمرضى العيون بالمنصورة ضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار عملية جراية - صورة أرشيفية
الدقهلية: شريف الديب

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أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن إجراء حوالي 2800 عملية لمرضى العيون بمستشفى رمد المنصورة، وذلك خلال عام 2021 م، شملت إجراء 1123 عملية مياه بيضاء وزرع عدسة ضمن قوائم الانتظار، و1670 عمليات كبرى ما بين انفصال شبكي ومياه زرقاء وحول وحقن شبكية، وجراحات تجميل جفون وتسليك قناة دمعية وزراعات قرنية، بالإضافة إلى الإصابات والطوارئ.

وأشار مكي، إلى أن مستشفى الرمد شهدت طفرة غير مسبوقة من شهر مايو 2021 م بإدخال عمليات ترقيع القرنية على نفقة الدولة، حيث تم إجراء 7 عمليات ضمن قوائم الانتظار.

كما شهدت الشهور الأخيرة استحداث عمليات علاج المياه الزرقاء وتركيب صمامات للحالات التي لا تستجيب للعلاج الدوائي.

كما جرى افتتاح عيادات تخصصية جديدة بالمستشفى، وعيادات الكشف المبكر عن المياه البيضاء والزرقاء والحول في الأطفال، والكشف المبكر عن اعتلال الشبكية فى الأطفال المبتسرين، وذلك ضمن الخطة العلمية التعليمية لإدارة المستشفى.

وأضاف مكي، إنه جرى دعم المستشفى بأحدث أجهزة جراحات العيون من قبل وزارة الصحة (جهاز تخدير للعمليات الكبرى، جهاز فاكو، جهاز ميكروسكوب).

كما قدم مكي الشكر والتقدير للدكتورة عبير عبد القادر مديرة المستشفى وطاقم عمل الإدارة بالكامل لسعيهم الدائم نحو تطوير المستشفى للأفضل، مما يعود بالنفع والفائدة على مواطني محافظة الدقهلية.


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