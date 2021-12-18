توقيع الكشف على 620 مواطنا من مرضى العيون للأسر الأولى بالرعاية بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، استمرار عمل مبادرة "عنيك فى عنينا" بمحافظة البحيرة والتى تنفذها مؤسسة حياة كريمة ومؤسسة صناع الخير للتنمية بالتعاون مع البنك الأهلى بمدن وقرى المحافظة لمكافحة مسببات العمى والكشف عن أمراض العيون للمرضى غير القادرين.

وأشاد محافظ البحيرة بتلك الأعمال التى تساهم بشكل فعال فى رفع المعاناة عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية، مؤكداً توفير الدعم اللازم وتكاتف كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومؤسسات المجتمع المدنى.

وأوضح هانى عبد الفتاح المدير التنفيذى لمؤسسة صناع الخير، أن المؤسسة ومن خلال مبادرتها عنيك فى عنيا قامت بتوقيع الكشف الطبى على 620 مواطن من مرضى العيون، ضمن القافلة التى تم تنظيمها بقرية الجرادات بمركز أبو حمص.

وأضاف أنه سيتم تحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية، من خلال أبحاث ميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة وذلك بالتنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعى.

وأشارعبد الفتاح إلى أنه سيتم تقديم العلاج لـعدد 246 حالة وعمل 292 نظارة طبية، كما سيتم إجراء جراحات عيون مختلفة لـعدد 109 مواطن وذلك تخفيفاً عن كاهل المرضى .