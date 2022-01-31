وذكرت وزارة الخارجية التونسية - في بيان صحفي اليوم الاثنين، أن الوزيرين بحثا أيضا-على هامش اجتماع مجلس الوزاري التشاوري لوزراء الخارجية العرب في الكويت- الاستحقاقات القادمة المشتركة وأهمها اللجنة العليا ومختلف الموضوعات الثنائية الأخرى.

وأضافت: أن اللقاء تناول التحضيرات الجارية لعقد القمة العربية المقبلة في الجزائر، فضلا عن العديد من المشاورات لتنسيق المواقف بين البلدين حول مختلف اللقاءات والمؤتمرات متعددة الأطراف المرتقبة وأبرزها اجتماع المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي الذي يبدأ غدا، ويستمر لمدة يومين في أديس أبابا؛ يليه اجتماع القمة الإفريقية العادية الـ35 لرؤساء الدول والحكومات التي ستنعقد يومي 5 و6 من نفس الشهر.