تدشين كنيسة الأنبا أنطونيوس والأنبا بولا للأقباط الأرثوذكس بالفيوم

كتب ـ محمد الأحمدى

دشن أنبا أبرآم مطران الفيوم ورئيس أديرتها والحبر الجليل أنبا صليب أسقف ميت غمر وتوابعها والنائب البابوى لايبارشية المحلة الكبرى، كنيسة القديس العظيم أنبا أنطونيوس والأنبا بولا وتدشين الأيقونات وتدشين المذابح وأوانى المذبح، وعقب التدشين صلاة القداس الإلهى بمشاركة عدد من الآباء الكهنة والشمامسة وبحضور عدد محدود من شعب الكنيسة.

ويأتى ذلك فى ظل أخذ كافة الاحتياطات الاحترازية حفاظاً على صحة الجميع.

جدير بالذكر، أن كنيسة القديس الأنبا أنطونيوس والأنبا بولا تم بنائها عام 1979م وأعيد البناء عام 2008 م وتم تدشين المعمودية وافتتاح الدور الأرضى فى 30 يناير عام 2011 م يوم عيد القديس الأنبا أنطونيوس أيضاً.