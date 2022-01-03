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خلال افتتاحه مكتب بريد قناة السويس..

وزير الاتصالات يوجه بفتح دفتر توفير بـ500 جنيه لكل طفل بفرقة "عجميات" ببورسعيد

الإثنين، 03 يناير 2022 04:43 م
وزير الاتصالات يوجه بفتح دفتر توفير بـ500 جنيه لكل طفل بفرقة "عجميات" ببورسعيد الدكتور المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات
بورسعيد - محمد عزام

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قرر الدكتور المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الأثنين، استخراج دفتر توفير بالبريد به 500 جنيه لكل طفل من فرقة "عجميات"، بقيادة الفنان عمرو عجمى، ممن شاركوا بحفل افتتاح مكتب بريد قناة السويس فى محافظة بورسعيد.

وأشاد الوزير خلال افتتاحه مكتب قناة السويس فى مدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد، بالعرض الاستعراضى للأطفال بالفرقة على أنغام السمسمية، ملتقطًا معهم صورة تذكارية.

وعقد محافظ بورسعيد اجتماعًا مغلقًا مع وزير الاتصالات، فور وصوله لديوان عام المحافظة، بحضور الوفد المرافق له، وعدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى بورسعيد.


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