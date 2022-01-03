على أنغام السمسمية.. وزير الاتصالات يفتتح مكتبى بريد فى بورسعيد.. صور

بورسعيد - محمد عزام

افتتح الدكتور المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الإثنين، مكتبى بريد بورفؤاد وقناة السويس فى مدينة بورفؤاد، وذلك بعد تطويرهما وتزويدها بأحدث الأنظمة والحلول التكنولوحية لتقديم حزمة من الخدمات المالية والبريدية والمجتمعية المتكاملة للمواطنين.

وقدمت فرقة "عجميات" للفنون الشعبية، بقيادة الفنان عمرو عجمي، عرض استعراضى على أنغام السمسمية بمشاركة مجموعة من الأطفال.

وأشار وزير الاتصالات إلى أن هذا الافتتاحات تأتى فى إطار خطة تطوير البريد كونه أحد الركائز الأساسية لاستراتيجية "مصر الرقمية" من أجل توفير خدمات رقمية متميزة للمواطنين، لافتًا أن خطة البريد المصرى تشمل عدة محاور منها: تطوير المكاتب من حيث الشكل والمضمون لتقديم أنماط جديدة من الخدمات لتشمل الخدمات المالية والبريدية وخدمات مصر الرقمية، والتوسع فى شبكة مكاتب البريد فى كافة أنحاء الجمهورية، وبناء قدرات العاملين على النحو الذى يؤهلهم لتقديم الخدمات بكفاءة عالية.

وعقد محافظ بورسعيد اجتماعًا مغلقًا مع وزير الاتصالات، فور وصوله لديوان عام المحافظة، بحضور الوفد المرافق له، وعدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى بورسعيد.



افتتاح احد مكاتب البريد



افتتاح مكتب البريد



افتتاح مكتب بريد ببورفؤاد