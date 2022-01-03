وزير الاتصالات: فرص التدريب والتنمية البشرية بالوزارة لا حدود لها

بورسعيد - محمد عزام

قال الدكتور المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الإثنين، إن فرص التدريب والتنمية البشرية بالوزارة لا حدود لها.

وشدد الوزير على مسئولى منظومة التحول الرقمى فى بورسعيد، خلال زيارته لمحافظة بورسعيد، لافتتاح 3 مكاتب بريد بعد تطويرها، وتفقد عدد من المشروعات والمنشآت التابعة للوزارة، على توسيع نطاق التدريب بين الموظفين المتعاملين مع منظومة "مصر الرقمية" وعرض كافة احتياجاتهم فى هذا الشأن، كما وجه وزير الاتصالات بسرعة ودقة وتيرة العمل فى ملف إدخال ومراجعة واعتماد أصول الدولة.

ويتضمن برنامج وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تفقد مدرسة التربية الفكرية بمدينة بورفؤاد، وذلك ضمن مشروع الوزارة لتطوير العملية التعليمية لذوى الهمم، وافتتاح 3 مكاتب بريد بعد تطويرها وهي: بورفؤاد، وقناة السويس، وبورسعيد أول، وتفقد موقع إنشاء مركز إبداع مصر الرقمية بمقر كلية الهندسة فى جامعة بورسعيد، وتفقد مركزين لمبيعات أحدى شركات الاتصالات.