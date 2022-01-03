اليوم السابع
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والمحافظ يؤكد ميكنة جميع أجهزة بورسعيد بنسبة 100%..

وزير الاتصالات من بورسعيد: تقديم 102 خدمة من خلال "مصر الرقمية"

الإثنين، 03 يناير 2022 01:00 م
وزير الاتصالات من بورسعيد: تقديم 102 خدمة من خلال "مصر الرقمية" الدكتور مهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات
بورسعيد - محمد عزام

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قال الدكتور مهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إنه يتم تقديم 102 خدمة إلكترونية من خلال "مصر الرقمية"، جاء ذلك خلال تعليقه على عرض تقديمي لمنظومة التحول الرقمى ببورسعيد.

ومن جانبه، أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إنه تمت ميكنة أجهزة المحافظة كاملةً بنسبة 100%، وذلك في إطار إطلاق منظومة التحول الرقمى التي توفر على المواطن الوقت والجهد.

وأضاف محافظ بورسعيد، خلال كلمته بالمؤتمر المنعقد في قاعة فايزة أبو النجا بالديوان العام لمحافظة بورسعيد، أن منظومة التحول الرقمى ألقت بظلالها علي المصلحة العامة للمواطن.

واستقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأثنين، الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والوفد المرافق، بديوان عام محافظة بورسعيد، وذلك لعقد لقاء بين محافظ بورسعيد ووزير الاتصالات، ولتفقد وافتتاح عدد من المشروعات التابعة للوزارة بمحافظة بورسعيد.

ورحب محافظ بورسعيد، بوزير الاتصالات، مثنيا على جهوده المثمرة بمحافظة بورسعيد والتى جاءت خلال تطبيق منظومة التحول الرقمي ببورسعيد، كأول محافظات الجمهورية.

ومن المنتظر أن تشمل الزيارة، تفقد مدرسة التربية الفكرية بمدينة بورفؤاد، وذلك ضمن مشروع الوزارة لتطوير العملية التعليمية لذوي الهمم، وافتتاح مكاتب بريد: بورفؤاد، وقناة السويس، وبورسعيد أول، وتفقد موقع إنشاء مركز إبداع مصر الرقمية بمقر كلية الهندسة في جامعة بورسعيد، وتفقد مركزين لمبيعات أحدى شركات الاتصالات.

 


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