نائب محافظ بنى سويف يتابع تنفيذ خطة العمل والجهود المبذولة لمواجهة الزيادة السكانية

بنى سويف هانى فتحى

عقد بلال حبش نائب محافظ بني سويف، اجتماعاً بأعضاء وحدة السكان بديوان عام المحافظة، بحضور قرني عبد الحليم رئيس الوحدة مدير إدارة الإحصاءات المركزية بالمحافظة، وباقى أعضاء الوحدة من رؤساء الوحدات المحلية السبع ومسؤولى القطاعات والأجهزة التنفيذية والمجالس القومية المعنية و واللجان التنسيقية بالمراكز والشباب المتطوع بوحدة السكان.

وخلال الاجتماع تم استعراض نتائج ورش العمل والاجتماعات التي نفذتها الوحدة على مستوى مراكز المحافظة السبع خلال الفترة الماضية، للوقوف على متطلبات تنفيذ خطة الدولة لمواجهة الزيادة السكانية المطردة، وجهود تحسين الخصائص السكانية، في إطار الإستراتجية المصرية ورؤيتها 2030،لاسيما في محور بناء الشخصية المصرية المتكاملة، حيث تم رصد بعض الموضوعات المتعلقة بالمشكلات السكانية "أثناء عقد تلك الجلسات وورش العمل "،منها : التسرب من التعليم، زواج القاصرات، الأمية، ومشكلات خاصة بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والزواج أثناء التعليم، بالإضافة إلى حاجة بعض الوحدات لتدعيم الأطقم الطبية بها.

حيث وجه نائب محافظ بني سويف بتشكيل لجنة تضم ممثل لكل جهة من الجهات أعضاء الوحدة لعقد اجتماع والاتفاق على وضع خطة يبدأ تنفيذها "اعتباراً من أول فبراير المقبل وحتى نهاية ديسمبر 2022،والتي تتولى رصد كافة المشكلات السكانية وتقديم الحلول المقترحة لها ،على أن يكون أول اجتماع لهذه اللجنة 9 يناير الجاري ، ليتم عقد اجتماع موسع مع اللجنة في 19 يناير من نفس الشهر ، لتقييم ومراجعة كافة بنود وتفاصيل الخطة.

وأشار "حبش" إلى توجيهات المحافظ بأهمية مواصلة جهود اللجان التنسيقية ، للوصول إلى خطوات وأجندة عمل يشارك فيها كل الأطراف المعنية وذات الصلة، لتحقيق أفضل نتائج ممكنة بحسب الخطة التي تنفذها الدولة، من خلال التنسيق بين كافة الجهات الشريكة للحد من الزيادة السكانية ورفع الوعي المجتمعي بها وخفض معدلات النمو السكاني من خلال تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام هذا الملف ، لاسيما مع الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية بملف السكان لمجابهة الزيادة السكانية وتطبيق الإستراتيجية القومية للسكان 2030.

جدير بالذكر أن وحدة السكان قد تم تشكيلها بقرار من محافظ بني سويف، تحت إشراف النائب بلال حبش، وبرئاسة مدير وحدة السكان بالديوان العام، وعضوية ممثلين عن إدارات: التخطيط والإعلام ومركز المعلومات والإحصاء، لزيادة تفعيل دوراللجان السكانية على مستوى المراكز والمدن بالتنسيق مع المجلس القومي للسكان، وذلك في ضوء توجيهات وزاراة التنمية المحلية بتفعيل دور وحدات السكان بالمحافظات.