موجة صقيع تضرب أسيوط بعد يومين متتاليين من الأمطار.. لايف

أسيوط -هيثم البدري

تضرب محافظة أسيوط موجة من الصقيع وانخفاض شديد في درجات الحرارة، وخاصة في مساء كل يوم، وتستمر حتي الساعات الأولي من صباح اليوم الثاني، وذلك بعد تعرض المحافظة للأمطار التي استمرت علي مدار يومين متتالين.

وفي نفس السياق، قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أنه تم تكليف قيادات المحافظة بالمتابعة المستمرة لأعمال مراجعة سلامة أعمدة الإنارة والمحولات الكهربائية وخطوط المياه وشبكات المرافق بالقرى والمراكز مع المتابعة المستمرة لأعمال رفع وإزالة الآثار الناتجة عن سقوط الأمطار، وتكليف رؤساء المراكز والأحياء بالإشراف المباشر على نشر سيارات شفط المياه بالشوارع والميادين لشفط تجمعات للمياه ورفع أى آثار ناتجة عن سقوط الأمطار التى شهدتها المحافظة، مع استمرارية جاهزية كافة القطاعات لمواجهة أى تقلبات جوية فى الطقس ومواجهة تداعياتها مع استمرار انعقاد غرفة الأزمات المركزية بالمحافظة على مدار 24 ساعة .

تفقد اللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة اليوم – خلال جولة ميدانية – أعمال مراجعة شبكات الكهرباء وخطوط المياه وأعمدة الكهرباء والمحولات الكهربائية للتأكد من سلامتها وإصلاح أى أعطال قد تكون قد لحقت بها نتيجة سقوط الأمطار المتوسطة على المحافظة أمس وأول أمس، حفاظاً على سلامة المواطنين ومواجهة تداعيات تلك الأمطار، لافتا إلى متابعته المستمرة من خلال غرفة الأزمات والعمليات المركزية بالمحافظة لحالة الطقس وتداعياتها أولا بأول والجهود المبذولة لاحتواء الأزمة وخاصة مع وجود شبورة مائية كثيفة بالطرق الرئيسية والصحراوية والأماكن الزراعية .

كما تابع المهندس فاطمة أحمد ابراهيم سكرتير عام مساعد المحافظة، بعض الوحدات المحلية للمراكز والمدن، وسير العمل فى مراجعة أعمدة الإنارة وإصلاح أ أعطال فضلا عن متابعة رفع آثار ناتجة عن سقوط الامطار .

واشار محافظ أسيوط، إلى أن غرفة إدارة الأزمات والكوارث بالمحافظة فى حالة انعقاد مستمر برئاسة اللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة، بحضور كافة الجهات المعنية لمتابعة حالة الطقس ومواجهة أى تقلبات جوية محتملة مع رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الوحدات المحلية وربط غرف العمليات الفرعية بالمركز والمدن والمديريات والمصالح بغرفة العمليات الرئيسية بديوان المحافظة، لمواجهة أي مشكلة تطرأ والتعامل الفوري معها وحلها في أسرع وقت، بسبب موجة الطقس السيئ التى تعرضت لها المحافظة والتى حذرت منها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اعتبارًا من الأربعاء 29 ديسمبر وتستمر حتى الاثنين 3 يناير 2022 وسقوط امطار على بعض المناطق .

ووجه المحافظ باستمرار حالة الاستنفار التام بالوحدات المحلية لمتابعة جاهزية المعدات الخاصة بالأمطار والأطقم العاملة عليها ومتابعة حالة الطرق العامة والمرور المستمر على كل مخرات السيول واتخاذ ما يلزم من إجراءات فاعلة للتعامل السريع مع أي طارئ، مشدداً على جميع الأجهزة التنفيذية بسرعة الاستجابة الفورية لمطالب المواطنين، خاصة فيما يتعلق بسوء حالة الجو والأمطار وكذا رفع درجة الاستعداد والالتزام بكافة التعليمات واتخاذ كافة التدابير والاحتياطات اللازمة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين .

وناشد المحافظ المواطنين بأخذ الحيطة والحذر وخاصة قائدي السيارات على الطرق السريعة وتوخي الحذر أثناء القيادة ليلًا على الطرق السريعة والصحراوية والالتزام بالسرعات المقررة وبتعليمات المرور وهيئة الأرصاد الجوية واتباع التعليمات المرورية الخاصة في حالة سقوط أمطار، وتجنب النزول إلى الشوارع والبقاء في المنازل قدر الإمكان وتجنب القيادة على الطرقات السريعة، وعدم الاقتراب من أعمدة الكهرباء أو السير تحت الأسلاك وعدم الوقوف بجانب الأشجار أو اللوحات الإعلانية أثناء موجات الهواء الشديدة .