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محافظ بورسعيد يعلن عن توصيل كابلات فايبر لـ 688 منشأة حكومية

الإثنين، 03 يناير 2022 12:40 م
محافظ بورسعيد يعلن عن توصيل كابلات فايبر لـ 688 منشأة حكومية اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

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أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أنه تم توصيل كابلات الفايبر إلى 688 منشأة حكومية فى إطار منظومة التحول الرقمى التى تم اطلاقها بالمحافظة، جاء ذلك خلال كلمة المحافظ بالمؤتمر الذى تم عقده فى قاعة فايزة أبو النجا، بالديوان العام لمحافظة بورسعيد بنطاق حى الشرق.

 

واستقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الإثنين، الدكتور المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فور وصوله لديوان عام محافظة بورسعيد، لافتتاح 3 مكاتب بريد بعد التطوير، وتفقد عدد من المشروعات والمنشآت التابعة للوزارة فى المحافظة.

 

وعقد محافظ بورسعيد اجتماعًا مغلقًا مع وزير الاتصالات، فور وصوله لديوان عام المحافظة، بحضور الوفد المرافق له، وعدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى بورسعيد.

 

ويتضمن برنامج وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تفقد مدرسة التربية الفكرية بمدينة بورفؤاد، وذلك ضمن مشروع الوزارة لتطوير العملية التعليمية لذوى الهمم، وافتتاح مكاتب بريد بورفؤاد، وقناة السويس، وبورسعيد أول، وتفقد موقع إنشاء مركز إبداع مصر الرقمية بمقر كلية الهندسة فى جامعة بورسعيد، وتفقد مركزين لمبيعات أحدى شركات الاتصالات.


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