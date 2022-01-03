محافظ الغربية يسلم 30 عقدا لتقنين التعديات على أراضى الدولة

الغربية محمد طارق

سلم الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، مساء اليوم، 30 عقدا لتقنين التعديات على أراضى الدولة بالمحافظة، وذلك طبقاً للقانون 144 لسنة 2017 ، وذلك ضمن الإجراءات التى تتبعها المحافظة لتقنين أوضاع المواطنين بعد استكمال الإجراءات الخاصة بالفحص، المعاينة، التسعير وموافقة الجهات المعنية طبقاً للقانون المنظم وذلك بحضور ناجى حنا مدير إدارة أملاك الدولة بالمحافظة.

ومن جانبه ، أشار رحمى إلى أن عدد الطلبات المقدمة والمسدد عنها الرسوم المقررة بلغ 1370 طلب تمت معاينتهم بالفعل، تم قبول عدد 1224 طلب منها ورفض 146 آخرين لعدم انطباق الشروط والضوابط الواردة بالقانون، بذلك يصل إجمالى العقود المحررة للمواطنين إلى 889 عقد بإجمالى مبلغ 100 مليون جنيه ليتبقى 103 عقد لم يتقدم أصحابها لسداد المبالغ المستحقة عليهم.

ويناشد المحافظ جميع المواطنين الذين تمت الموافقة على طلبات التقنين الخاصة بهم بسرعة التقدم لسداد المبالغ المستحقة عليهم وتحرير العقود تجنباً لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، مؤكداً على حرص الدولة بكل أجهزتها على استرداد حقوقها واسترداد حق الشعب.