محافظ الإسكندرية يفتتح تطوير محطة مياه المنشية 1 بتكلفة 50 مليون جنيه.. صور

افتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، تطوير محطة مياه المنشية 1 بطاقة 380 ألف م3/ يوم بتكلفة نحو 50 مليون جنيه، وتخدم نحو 800 ألف نسمة بمناطق أبيس 1، 2، 7، 8، ومن القبارى حتى العجمى، وكذلك حصول المحطة على شهادة الإدارة الفنية المستدامة فى التشغيل والصيانة، وذلك بحضور المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية.

وأشاد المحافظ بجميع أعمال التطوير التى تمت بالمحطة التى تم إنشاؤها منذ 1968 والتى تخدم قطاع كبير من المواطنين، وأكد أنه عقب أعمال التطوير تم زيادة الطاقة الإنتاجية وزيادة جودة المياه مما ساهم فى حل مشاكل ضعف وانقطاع المياه المستمر فى بعض المناطق، بالإضافة إلى حصولها على شهادة الإدارة الفنية المستدامة.

وقدم المحافظ الشكر إلى المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية وجميع العاملين، بمناسبة حصول جميع محطات شركة مياه الشرب بالإسكندرية على شهادة الإدارة الفنية المستدامة لتصبح بذلك الشركة الوحيدة على مستوى الجمهورية التى حصلت جميع محطاتها على الشهادة.

وأثنى على الجهود والخدمات التى تقدمها الشركة فى جميع المجالات تماشيًا مع رؤية مصر 2030 والتنمية المستدامة.

من جانبه؛ قال المهندس أحمد جابر أن شركة مياه الشرب بالإسكندرية حصلت على العلامة الكاملة لعشر محطات بطاقة تصميمية حوالى 3.5 مليون متر مكعب يوميًا.

مؤكدا أنها الشركة الوحيدة على مستوى الجمهورية التى حصلت محطاتها بالكامل على شهادة الإدارة الفنية المستدامة فى التشغيل والصيانة.

وأوضح أن الادارة الفنية المستدامة ( Technical Sustainable Management TSMEGYPT هى شهادة ألمانية تم تمصيرها بمعرفة الخبراء الألمان لتعطى لمرافق مياه الشرب والصرف الصحى ( محطات - شبكات ) ومحطات التحلية. وتهتم بمجال الموارد البشرية والسلامة والصحة المهنية والتشغيل والصيانة وتوكيد وضبط الجودة.

وتضمن الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وترشيد الاستهلاك وتأمين بيئة العمل وجودة مياه الشرب والصرف الصحى الآمن.