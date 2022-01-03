وزير الاتصالات يوجه بتطوير برامج مشروع تعليم ذوى الهمم فى بورسعيد.. صور

بورسعيد - محمد عزام

وجه الدكتور المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بتطوير برامج مشروع تعليم ذوى الهمم وذلك فى مدرسة التربية الفكرية بمدينة بورفؤاد فى محافظة بورسعيد.

وتفقد الوزير واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الإثنين، مدرسة التربية الفكرية بمدينة بورفؤاد، وذلك ضمن مشروع الوزارة لتطوير العملية التعليمية لذوى الهمم.

وأطلع الوزير على قاعات وفصول المدرسة، وكذلك معمل وزارة الاتصالات للتربية الخاصة الذى يدعم مناهج التربية الفكرية، ويساهم فى تحفيز العصف الذهنى للطلاب، والمجهز بأجهزة الحاسب الآلى وجهاز العرض الضوئي، وذلك ضمن مشروع الوزارة لتطوير تعليم ذوى الهمم.

وأوضح وزير الاتصالات أنه يجرى إنشاء هذا المركز داخل جامعة بورسعيد للتسهيل على الشباب فى الوصول إليه، وللاستفادة من خبرات أعضاء هيئة التدريس بما يثرى العملية التدريبية، ويصقل خبرات الشباب مع توفير الخبرات العملية لهم فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وأشار إلى أن المركز يأتى استكمالًا لسلسلة من التعاون مع الجامعات لإنشاء مراكز ابداع مصر الرقمية فى مختلف المحافظات على النحو الذى يحقق الانتشار والتنوع بين محافظات القناة والوجه البحرى والوجه القبلي.

كما تفقد الدكتور المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، موقع إنشاء مركز إبداع مصر الرقمية داخل كلية الهندسة جامعة بورسعيد، بحضور الدكتور أيمن محمد إبراهيم، رئيس الجامعة، وذلك فى إطار بروتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجامعة بورسعيد، لتنمية مهارات طلاب الجامعة وشباب بورسعيد، وتأهيلهم بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل فى تكنولوجيا المعلومات وريادة الأعمال، وبما يسهم فى إعداد كوادر رقمية قادرة على دعم وتطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وعقد محافظ بورسعيد اجتماعًا مغلقًا مع وزير الاتصالات، فور وصوله لديوان عام المحافظة، بحضور الوفد المرافق له، وعدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى بورسعيد.



احدي العروض الفنية أمام الوزير



المحافظ والوزير مع الأطفال



الوزير والمحافظ في فصل لتدريب ذوي الهمم