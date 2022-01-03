طقس دمياط الآن.. مشمس وأجواء باردة نهارا وشبورة مائية.. لايف

دمياط معتز الشربينى

قدم اليوم السابع بثا مباشرا بعنوان طقس دمياط الآن.. مشمس وأجواء باردة نهارا شبورة مائية، حيث شهدت أغلب مدن محافظة دمياط استقرار فى حالة الطقس صباح اليوم الإثنين، وظهرت الشمس مشرقة والسماء بلاغيوم وتحسن فى درجات الحرارة على مدن المحافظة التى سجلت في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وتظهر السماء شبورة مائية عالقة على المسطحات المائية والزراعية سرعان ما تنكشف مع سطوع الشمس.

استقرار حالة الطقس أدى إلى استئناف أعمال الصيد في بحيرة المنزلة واسطول صيد عزبة البرج وكذلك انتظام الشحن والتفريغ بميناء دمياط.