اليوم السابع
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تتضمن 24 طن مواد غذائية و4000 بطانية...

صندوق تحيا مصر ينظم قافلة حماية اجتماعية لرعاية 2000 أسرة في أسيوط

الإثنين، 03 يناير 2022 12:27 م
صندوق تحيا مصر ينظم قافلة حماية اجتماعية لرعاية 2000 أسرة في أسيوط قافلة حماية اجتماعية لرعاية 2000 أسرة في أسيوط
كتب مدحت وهبة

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أطلق صندوق تحيا مصر قافلة حماية اجتماعية لتوفير المواد الغذائية والأغطية للأسر الأولى بالرعاية بمحافظة أسيوط، ضمن مبادرتي بالهنا والشفا، وشتاء آمن.
 
وقال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، تامر عبد الفتاح، إن قافلة أسيوط استمرت لمدة يومين لتوزيع 24 طن مواد غذائية جافة، و4000 بطانية، تم توفيرها لصالح 2000 أسرة مستحقة طبقا لقواعد بيانات وزارة التضامن الاجتماعي، 
 
وأضاف أن القافلة استهدفت الأسر في مناطق كوم بوها، عرب العمايم، بني شعران، بني شقير، بني رافع، دشلوط، وخارفه وصنبو ومسارة ديروط، ودير القصير، لافتا إلى أن الصندوق يكثف من هذه القوافل خلال فصل الشتاء، لرعاية أكبر عدد من الأسر المستحقة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
 
وأوضح عبد الفتاح أن قوافل الحماية الاجتماعية تعد نموذجا لاستراتيجية الصندوق في تدعيم شراكته مع مؤسسات القطاع الخاص الملتزمة بمسئوليتها المجتمعية وكذلك منظمات المجتمع المدني، مشيرا إلى أن مبادرة بالهنا والشفا إحدى أنشطة محور الحماية الاجتماعية، لدعم الأسر الأولى بالرعاية، ورفع بعض أعباء المعيشة عن كاهلهم، واستفاد من هذه المبادرة نحو 11.2 مليون مواطن خلال 2021، عبر تنفيذ 3 ألاف قافلة مواد غذائية شملت 27 محافظة.
 
وفي ذات السياق ينظم صندوق تحيا مصر، بعد غد، الأربعاء، قافلة جديدة بمحافظة قنا، ولمدة يومين، لتوفير المواد الغذائية والأغطية لصالح 1000 أسرة.
 
الجدير بالذكر أن صندوق تحيا مصر استطاع من خلال قوافل الحماية الاجتماعية أن يحصد 6 أرقام قياسية في العمل الخيري بموسوعة جنيس العالمية عبر تنفيذ أكبر قافلتين للمساعدات الإنسانية في العالم خلال عامي 2020 و2021 وهي: أكبر قافلة تبرع بالمواد الغذائية لعام 2020 (300 ألف كرتونة)، أكبر قافلة تبرع بالدواجن لعام 2020 (2000 طن)، تسيير أكبر قافلة مساعدات إنسانية لعام 2020 قوامها 480 شاحنة، أكبر قافلة تبرع بالمواد الغذائية للعام 2021 (مليون كرتونة)، أكبر قافلة تبرع بالأجهزة المنزلية لعام 2021(4500 جهاز) لتجهيز اليتيمات للزواج، أكبر قافلة تبرع بالأجهزة الطبية لعام 2021 (6298 جهاز طبي).
 
 
جانب من القافلة
جانب من القافلة

صندوق تحيا مصر ينظم قافلة حماية اجتماعية لرعاية 2000 أسرة في أسيوط
صندوق تحيا مصر ينظم قافلة حماية اجتماعية لرعاية 2000 أسرة في أسيوط

قافلة حماية اجتماعية لرعاية 2000 أسرة في أسيوط
قافلة حماية اجتماعية لرعاية 2000 أسرة في أسيوط

توزيع 4000 بطانية
توزيع 4000 بطانية
 
 

صندوق تحيا مصر

قافلة حماية اجتماعية

رعاية الاسر في أسيوط

قافلة تحيا مصر

أسيوط

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