اليوم السابع
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شركة المترو تحدد 7 قواعد للركاب فوق الـ70 عاما للحصول على تذاكر مجانية

الإثنين، 03 يناير 2022 02:00 م
شركة المترو تحدد 7 قواعد للركاب فوق الـ70 عاما للحصول على تذاكر مجانية مترو الانفاق - أرشيفية
كتب رضا حبيشى

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حددت شركة المترو قواعد لجمهور الركاب ممن أعمارهم أكثر من 70 سنة لاستقلال خطوط المترو الثلاثة مجانا، نستعرضها خلال التقرير التالى:
 
1- يمكن لمن فوق 70 عاما استقلال المترو مجانا سواء من خلال الحصول على تذكرة مجانية من شباك الحجز قبل كل رحلة أو اشتراك ربع سنوى.
 
2- التذكرة المجانية قبل كل رحلة تكون بموجب بطاقة الرقم القومى.
 
3- يحصل الراكب على خدمة استقلال خطوط مجانا بموجب بطاقة الرقم القومى من خلال تقديمها لصراف التذاكر بشباك الحجز للحصول على التذكرة المجانية.
 
4- الاشتراك يتطلب تحميله على كارت ذكى يتم استخدامه خلال عبور بوابات الدخول والخروج بالمحطات دون الحاجة للتذاكر الورقية.
 
5- فى حالة الرغبة في استخراج اشتراك لعدم الاضطرار على الوقوف على شبابيك الحجز قبل كل رحلة يتوجه الراكب لأحد مكاتب الاشتراكات الموجودة في أي محطة.
 
6- يقوم الراكب بشراء استمارة اشتراك وملئ بياناتها بعد دفع رسوم قدرها 10 جنيهات بالإضافة إلى 25 جنيها قيمة رسوم الكارت الذكى التي ستحمل عليه الاشتراك.
 
7- يتطلب الاشتراك تقديم صورة شخصية وصورة بطاقة الرقم القومى سارية.
 
 

المترو

مترو الانفاق

تذاكر كبار السن بالمترو

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