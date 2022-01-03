جهود مديرية الشباب بالشرقية في تنفيذ مسابقات ومعارض ومهرجانات خلال عام



تم تنفيذ المسابقة البحثية المركزية تنمية قدرات الشباب فى المرحلة الراهنة بالتعاون مع الإدارة العامة لثقافة الشباب والعمال وفرع ثقافة الشرقية خلال الفترة من 11: 24 يناير 2021 استفاد منها 29 شاب وفتاة.

مشاركة أندية الفتاة والمرأة بمراكز الشباب بمعرض ديارنا خلال الفترة من 15: 27 فبراير 2021، تنفيذ ورشة عمل وحدات مضيئة خشبية لأعضاء نادى الفتاة والمرة بمركز شباب القنايات خلال الفترة من 20: 24 فبراير2021.

المشاركة فى معسكر تدريب للجوالين على شارة الرحالة خلال الفترة من 7:11 مارس 2021، تنفيذ ورشة عمل الخزف لأعضاء نادى الفتاة والمرأة بمركز شباب السعديين خلال الفترة من 10: 14 مارس 2021.

- المشاركة فى معسكر تدريب لجوالات على شارة الرحالة خلال الفترة من 12: 16 مارس 2021، مشاركة 40 فتاه من أعضاء نادى الفتاه والمرأة بماراثون الدراجات يوم 19/3/2021، تنفيذ خطة دعم فرق الجوالة والجوالات بعدد 17 مركز شباب وبمشاركة 306 شاب وفتاه خلال الفترة من أول أبريل وحتى نهاية يونيه 2021.

تنفيذ قوافل ثقافية ودينية ونشاط نادى الفتاة والمرأة وإقامة معسكر فرق الجوالة والجوالات بمركز شباب سماكين الشرق بإدارة الحسينية خلال الفترة من 29 ابريل حتى اول مايو 2021 شارك فيها 60 شاب وفتاة.

اشتراك أعضاء نادى الموهوبين فى مسابقة الفنون الشعبية، رقصات من بيئة مغايرة إلى بيئة الفرق، ام الخلول ورقصات لفرقة رضا، وتم فوز فريق الفنون الشعبية بالمركز الثالث فى التصفيات النهائية بالوزارة وذلك خلال شهر مايو 2021 وبمشاركة 55 شاب وفتاة.

تنفيذ خطة دعم اندية التطوع لعدد 11 مركز شباب وعقد ندوة عن مكافحة علاج الادمان والتعاطى خلال الفترة من اول مايو وحتى نهاية يوليو 2021 بمشاركة 387 شاب وفتاة.

مشاركة 255 شاب وفتاه فى المسابقة الدينية ( فى نور القران الكريم ) لحفظ القران وتجويده خلال الفترة من 26- 28 يوليو 2021 وبمشاركة 225 شاب وفتاه

تنفيذ الدورة التدريبية لتعليم الفتيات فن شغل المكرمية يوم 30 / 7 /2021 وبمشاركة 40 فتاه، تنفيذ دورة الحماية المدنية لتدريب 780 شاب وفتاه من أعضاء نوادى التطوع بمراكز الشباب ،تنفيذ عرض لفرق الجوالة على مستوى المحافظة بمشاركة 40 شاب وفتاه بمناسبة العيد القومى للمحافظة.

تنفيذ عرض لفرق التطوع على مستوى المحافظة بمشاركة 30 شاب وفتاه بمناسبة العيد القومى للمحافظة، تنفيذ معرض للفنون التشكيلية بمشاركة 40 شاب وفتاه بمناسبة العيد القومى للمحافظة ،تنفيذ معرض لمنتجات اندية الفتاه بمشاركة 20 شاب وفتاه بمناسبة العيد القومى للمحافظة، تنفيذ خطة دعم أندية التطوع بمراكز الشباب لعدد 11 مركز شباب خلال شهر سبتمبر بمشاركة 100 شاب وفتاه، تنفيذ الندوة الدينية بعنوان" القدوة الحسنة" بمشاركة 100 شاب وفتاه من أعضاء مراكز الشباب ،تنفيذ ورشة عمل لتعليم الفتيات اعمال النسيج يوم 28 أكتوبر 2021 وبمشاركة 10 فتيات، تنفيذ ورشة ريزن ايبوكس لعدد 10 فتيات من عضوات اندية الفتاه والمرأة يوم 24 أكتوبر 2021 .

تنفيذ المسابقة الثقافية الأدبية لأقاليم شرق الدلتا عن "الشعر – القصة القصيرة" أول أكتوبر2021 وبمشاركة 120 شاب وفتاه من أعضاء مراكز الشباب ،ورش عمل لأعضاء نادى التطوع بمراكز الشاب يوم 21/10/2021 بعنوان "إعادة تدوير مخالفات البيئة" وبمشاركة 120 شاب وفتاة، الندوة الدينية " الإقتداء بالرسول" يوم 28/10/2021 استفاد منها 80 شاب وفتاه من أعضاء مراكز الشباب.