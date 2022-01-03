تعرف على مميزات كارت ميزة للمستفيدين من "تكافل وكرامة"

كتب ــ مدحت وهبة

تستمر وزارة التضامن الاجتماعي في استبدال بطاقات الدعم النقدي للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة ببطاقة ميزة البنكية، حيث تم استبدال الكثير من البطاقات في محافظات " بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، والوادي الجديد، ومرسى مطروح، ودمياط والدقهلية والشرقية وكفر الشيخ والمنوفية والقليوبية والفيوم وبنى سويف".

"اليوم السابع" ينشر تقريرا عن مميزات كارت ميزة للمستفيدين من "تكافل وكرامة " في نقاط محددة:

يستطيع العميل من خلال كارت ميزة أن يصرف من أى ماكينة صرف وليس مقيدا بمكاتب بريد.

الصرف لن يقتصر بمحل السكن وهذه ميزة إضافية.

يتيح الكارت أيضا القيام بكل المعاملات التجارية والحكومية.

يتيح كارت ميزة دفع فاتورة مياه وكهرباء ويشترى من معاملات تجارية من المولات التجارية.

جارى تسليم المرحلة الثانية من كارت ميزة المستفيدين من تكافل وكرامة.

سيتم تحويل بطاقات الصرف إلى بطاقة ميزة ومن المقرر الانتهاء من استبدال جميع بطاقات تكافل وكرامة إلى كروت ميزة فى شهر فبراير المقبل.