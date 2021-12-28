انتظام صرف مساعدات "تكافل وكرامة" لمستفيدى شهر ديسمبر بالإجراءات الاحترازية

تتابع غرفة عمليات وزارة التضامن الاجتماعى صرف المساعدات النقدية للمستفيدين من تكافل وكرامة عن شهر ديسمبر الجارى، حيث أشارت إلى انتظام الصرف لمن تخلفوا عن المواعيد المقررة وسط التأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية .



كانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، قد وجهت بصرف الدعم النقدى تحت مظلة برنامج الدعم النقدى "تكافل وكرامة" عن شهر ديسمبر للمستفيدين، بما يشمل حاملى بطاقات "ميزة" البنكية وحاملى البطاقات الذكية، التى يجرى صرفها من مكاتب الهيئة القومية للبريد، اعتبارا من منتصف الشهر الجارى، ويبلغ عدد المستفيدين من برنامج الدعم النقدى 3.85 مليون أسرة بما يشمل 14 مليون فرد تقريباً.

ونفذت وزارة التضامن الاجتماعى المرحلة الأولى والثانية من استبدال بطاقات الدعم النقدى ببطاقة ميزة البنكية فى 16 محافظة وهى بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، والوادى الجديد، ومرسى مطروح، ودمياط والدقهلية والشرقية وكفر الشيخ والمنوفية والقليوبية والفيوم وبنى سويف.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعى، إلى أن خطوات تغيير بطاقة الصرف إلى بطاقة صرف ميزة لا تتطلب سوى التوجه إلى الوحدة الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى فى المنطقة التى يقطن فيها المواطن.

وشكلت وزيرة التضامن الاجتماعى غرفة عمليات مشتركة مع هيئة البريد المصرى لمتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة، كما قررت الصرف على مدار الشهر كاملا للمستفيدين من أى مكتب بريد على مستوى الجمهورية، لمواجهة التكدسات وتقليل فرص التزاحم التزاما بالإجراءات الاحترازية التى حددتها وزارة الصحة والسكان لمواجهة فيروس كورونا.