انعدام الرؤية بسبب الشبورة وراء حادث الطريق الأوسطي في البدرشين

كتب بهجت أبو ضيف

كشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، أن انعدام الرؤية بسبب الشبورة المائية، وراء حادث اصطدام 3 سيارات بالطريق الأوسطى بالبدرشين، والذي أدى لإصابة 4 أشخاص، أحدهم مسعف سيارة إسعاف، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج، وأشارت التحريات إلى أن حالتهم الصحية مستقرة.

واستمع رجال المباحث لأقوال المصابين، وتبين أن الحادث وقع عندما انقلبت سيارة نقل محملة بالرمال، ثم اصطدمت بها 3 سياراتين، وتم إزالة آثار الحادث، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد وقوع حادث تصادم بالطريق الأوسطى بالبدرشين، انتقل رجال الإدارة العامة للمرور إلى مكان الحادث وتبين انقلاب سيارة نقل محملة بالرمال، واصطدام سيارتين بها، مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وإزالة آثار الحادث، وإعادة حركة المرور لطبيعتها بالطريق، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق

ونصحت إدارة المرور، باتخاد التدابير اللازمة واتباع العديد من الوصايا لتجنب وقوع الحوادث خلال رحلات المواطنين، على الطرق الرابطة بين المحافظات والطرق السريعة و الزراعية و الصحراوية والطرق الداخلية بالمدن وشملت قائمة الوصايا ما يلى:

- الصيانة الدورية للسيارات التى تمكن أهميتها فى الحفاظ على أرواح سائقى المركبات.

- التأكد من صلاحية الإطارات أو الفرامل قد يؤدى إلى عدم وقوع حوادث.

- عدم التسابق والقيادة بسرعات جنونية على الطرق.

- الالتزام بالسرعات المحددة على المحاور لمنع انقلاب السيارة.

- تجنب الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز أثناء القيادة.

- تجنب تخطى السيارات أثناء السير بالطريق.

- التزام السائق بقواعد المرور أثناء القيادة على الطرق.

- الانتباه جيدًا للسيارة عند التقاطع فى حالة الدوران.

- توقع التغييرات المفاجئة فى السير والتركيز بشكل جيد وسرعة البديهة فى التعامل مع أى طارئ.

- عدم تعاطى المواد المخدرة على الطرق أثناء القيادة لمنع الحوادث.