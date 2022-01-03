اليوم السابع: 20 شهادة توثق الإنجازات فى عهد الرئيس السيسى

تتابع اليوم السابع في عددها المطبوع الصادر، غدا الثلاثاء، العديد من القضايا والملفات المهمة، منها ملف بعنوان "الرئيس والشعب والطريق إلى الجمهورية الجديدة.. والله على ما أقول شهيد.. 20 شهادة توثق الإنجازات فى عهد الرئيس السيسى"، حيث استعرضت اليوم السابع شهادة 20 كاتبا عن إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي.



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