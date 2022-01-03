الهجرة الدولية تمنح السفيرة نبيلة مكرم جائزة أصدقاء المهاجرين تقديرا لدورها

كتب ـ محمود راغب

استقبلت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لوران دي بويك رئيس بعثة منظمة الهجرة الدولية في مصر، وذلك بحضور السفير محمد خيرت مساعد الوزيرة للتعاون الدولي.

وفي مستهل اللقاء، تبادل الجانبان التهنئة بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2022، ثم قام لوران دي بويك بتسليم السفيرة نبيلة مكرم جائزة " أصدقاء المهاجرين "- التي تصدرها منظمة الهجرة الدولية – وذلك امتنانًا من المنظمة لدور وزيرة الهجرة في تعزيز الهجرة الآمنة والنظامية ومكافحة الهجرة غير الشرعية، وكذلك امتنانًا لدور وزارة الهجرة في رعاية المصريين بالخارج والجهود التي تقوم بها الوزارة في هذا الصدد.

من جانبها، أعربت السفيرة نبيلة مكرم عن عميق شكرها إلى لوران دي بويك وإلى منظمة الهجرة الدولية على هذا التكريم وقالت: "إنه تكريم لمصر وليس للوزارة فقط"، كما أكدت أن المنظمة شريك أساسي في النجاح الذي تحققه الوزارة في ملفاتها، لافتة إلى أن تعاون الوزارة مع المنظمات الدولية يأتي في إطار تنفيذ الأهداف الأممية للتنمية المستدامة وكذلك رؤية مصر 2030.

وفي نفس السياق، تحدثت وزيرة الهجرة عن تفعيل التأمين على المصريين بالخارج، منذ الأول من يناير الجاري، والذي شهد إقبالا ملحوظا من مواطنينا بالخارج، حيث إن 1119 مواطنا تقدموا لطلب التأمين عليهم في اليوم الأول، مشيرة إلى أن ذلك يعكس شعور المواطن بالخارج الآن بالثقة والاهتمام الكبيرين من القيادة السياسية المصرية والحكومة والسرعة في تلبية احتياجاته ومطالبه.

من جهته، تقدم السفير محمد خيرت بخالص الشكر إلى رئيس بعثة منظمة الهجرة الدولية، على التكريم الذي منحه للوزيرة، واستكمل الحديث عن التطبيق الأول للتأمين على المصريين بالخارج، وقال إنه يغطي احتياجات المواطنين المقيمين في الخارج، خاصة فيما يتعلق بحدوث حالات وفاة طبيعية أو بحادث ويغطي تكلفة نقل الجثامين إلى مصر بوصفه أمر إنساني سيحدث تأثيرًا كبيرًا مع المصريين بالخارج.

من ناحيته، أعرب لوران دي بويك، رئيس بعثة منظمة الهجرة الدولية، عن تقديره للتعاون المثمر والبناء بين المنظمة ووزارة الهجرة على مدار السنوات الماضية، والمشروعات التي قامت المنظمة على تنفيذها بالتعاون مع الوزارة وعدد آخر من الجهات الداعمة الدولية، والتي تصب في التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وأيضا تدريب عدد من المواطنين في المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية، سواء دورات فنية أو تنمية المهارات الشخصية في مجالات وحرف متعددة.

كما هنأ دي بويك وزيرة الهجرة على نجاح تطبيق أول تأمين للمصريين في الخارج، واصفًا إياه بأنه إنجاز آخر يضاف إلى إنجازات الوزارة في ملف رعاية المصريين بالخارج، كما أعرب عن أمله في استمرار التعاون في مشروعات جديدة بالتعاون مع وزارة الهجرة المصرية.

وكذلك عبر دي بويك عن تقديره لسياسة الدولة المصرية واحتضانها لأعداد كبيرة من اللاجئين، مضيفا أن مصر هي الدولة الوحيدة التي تحتضن مثل هذا العدد الكبير وتمنحهم معاملة مماثلة لمعاملة المواطنين المصريين، مثنيا على جهود القيادة السياسية في هذا الصدد الذي هو محل تقدير كل الدول الأوروبية والعالم.