المفوضية الأوروبية تدعم كرواتيا بـ319 مليون يورو لتعويض أضرار الزلازل

كتبت: هناء أبو العز

اعتمدت المفوضية الأوروبية، اليوم الاثنين، قرار تمويل منح بقيمة 319 مليون يورو من صندوق التضامن الأوروبى لدعم كرواتيا فى أعقاب سلسلة زلازل تعرضت لها فى فى ديسمبر 2020 ويناير 2021.

وجاء فى بيان صحفى نشرته المفوضية عبر موقعها الرسمى أن هذه الكارثة جاءت بعد أشهر قليلة فقط من زلزال مدمر ضرب العاصمة زغرب والمناطق المحيطة بها فى مارس 2020، وهو ما دفع المفوضية لصرف حوالى 684 مليون يورو لكرواتيا فى عام 2020.

وأضاف البيان أن هذا الدعم المالى سيُساعد فى تمويل ترميم البنية التحتية الرئيسية فى قطاعات الطاقة والمياه والصرف الصحى والاتصالات السلكية واللاسلكية والنقل والصحة والتعليم.

وقالت مفوضة التماسك والإصلاحات بالاتحاد الأوروبى إليسا فيريرا: "تعرضت كرواتيا لزلزالين مروعين فى مارس 2020 ومرة ​​أخرى بسلسلة من الزلازل فى ديسمبر 2020 ويناير 2021، وسيساهم الدعم المالى الأخير من صندوق التضامن الأوروبى فى جهود تعافى البلاد من أضرار الزلازل، ويمثل علامة واضحة على تضامن الاتحاد الأوروبي".

وقدمت كراوتيا فى 18 مارس 2021 طلبًا للحصول على مساهمة من صندوق الاتحاد الأوروبى للتضامن (EUSF) لتمويل عمليات الطوارئ والإنعاش بعد سلسلة الزلازل التى بدأت من 28 ديسمبر 2020، وبعد تقييم الطلب، اقترحت المفوضية صرف مساهمة مالية بقيمة 319 مليون يورو، وهى ما تم اعتمادها اليوم.