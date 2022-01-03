المشدد 3 سنوات لـ5 متهمين بسرقة دراجة بخارية من قائدها بالإكراه فى الشرقية

الشرقية فتحية الديب

قضت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار عبد الباسط محمد أمبابي، وعضوية المستشارين، وليد محمد عبد المنعم ، ومحمد سامى بده، وحسام الدين محمود إبراهيم، وأمانة سر حسن عبد المجيد، وأحمد نصر، بمعاقبة 5 متهمين بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات، لإدانتهم فى القضية رقم 20970 لسنة 2021 جنايات مركز أبو حماد، بسرقة دراجة بخارية من قائدها بالإكراه.

تعود أحداث القضية لشهر سبتمبر من العام المنقضى، عندما أحالت النيابة العامة كل من " م . ب . ت " 35 عاما عامل، ومقيم خلوة أبو مسلم ، و " إ . ع . د " 24 عاما سائق ، ومقيم المحمودية حلوان، و " أ . ع . د " 46 عاما سماك ، ومقيم أبو حماد، و " ف . س . ن " 38 عاما حاصل على دبلوم تجارة ، ومقيم بدائرة مركز أبو حماد، و " ش . ح . أ " 20 عاما ربة منزل ومقيم بدائرة مركز أبو حماد، للمحاكمة الجنائية لقيامهم فى غضون شهر سبتمبر من العام الماضي، بسرقة الدراجة البخارية قيادة " محمد . أ . ع " ، بالإكراه الواقع عليه فى الطريق العام ليلا .

وأفادت التحقيقات قيام المتهمة الخامسة باستقلال الدراجة البخارية رفقة المجنى عليه بحجة توصيلها، واستدرجته لمحل الواقعة حال تواجد باقى المتهمين، وحال وصولهما استوقفه المتهمين وأشهروا فى وجهه سلاح أبيض "سنجة" ، وأحرز المتهم الأول سلاح نارى فرد خرطوش، مهددين إياه مما بث الرعب فى نفسه وتمكنوا من الإستيلاء على الدراجة البخارية.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق، والتى أصدرت حكمها المتقدم.