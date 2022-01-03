المشدد 3 سنوات لـ5 متهمين بقتل شاب عن طريق توثيقه وإلقائه في مصرف بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

قضت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار عبد الباسط محمد إمبابي، وعضوية المستشارين، وليد محمد عبد المنعم، ومحمد سامى بده، وحسام الدين محمود إبراهيم، وأمانة سر حسن عبد المجيد، وأحمد نصر، بمعاقبة 5 متهمين من أسرة واحدة بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات، لإدانتهم فى القضية رقم 21886 لسنة 2021 جنايات مركز شرطة أبو حماد، بقتل شاب والتخلص منه داخل مصرف مائى بدائرة المركز، انتقاما منه بسبب علاقة عاطفية.

تعود أحداث القضية لشهر أغسطس من العام المنقضى، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة أبو حماد، يفيد بورود بلاغ بأنه حال تواجد "أحمد . م . ح" 20 عاما سائق حفار، ومقيم مركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ، بمحل عمله للقيام بإزالة القمامة من المصرف بدائرة المركز، أبصر داخل صندوق الحفار جوالا من القماش يظهر منه عظام آدمية، فأبلغ جهة عمله بالعثور على هيكل عظمى أدمى، وعليه تم إبلاغ الشرطة بالواقعة.

انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل الواقعة، وبالفحص والمعاينة تبين أن الجثة لشاب يدعى "محمد . ال . م"، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وكشفت التحقيقات التي أكدتها التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة كل من " ر. ب .ع" 45 عاما سماك، و " س . ج . ب" 20 عاما سائق، و " ه . ب . ع " 35 عاما ربة منزل، و " ر. ب . ع " 43 عاما سباك ، و " أ . ب . ع " 35 عاما نجار، و " م . ب . ع " 36 عاما مبيض محارة وجميعهم مقيمين بدائرة مركز الزقازيق ، وبسؤال نجلة المتهم الأول 18 عاما ربة منزل ، أقرت بأنها تربطها علاقة عاطفية بالمجنى عليه، وحال تواجده بمسكنها أبصرته الطفلة نجلة المتهم السادس فأبلغت والدها بما شاهدته، وعلى أثر ذلك أبلغ باقى المتهمين فاصطحبوا المجنى عليه إلى مسكن المتهم الأخير، وتعدوا عليه بالضرب فاحدثوا إصابته وتنامى إلى علمها من المتهمين قيامهم بتوثيق يديه وقدميه، وقاموا بوضعه داخل جوال من القماش وألقوه فى مياه الرشاح قاصدين إزهاق روحه، وتم العثور على الجثة فى وضع تحلل شبه كامل.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق، والتى أصدرت حكمها بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات للمتهمين الأول والثانى والرابع والخامس والسادس، وبراءة المتهمة الثالثة.