اليوم السابع
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الإثنين، 03 يناير 2022 01:09 م
أكرم القصاص
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"التضامن" تستجيب لـ اليوم السابع وتبحث حالة سيدة وأطفالها بلا مأوى بشبرا الخيمة

الإثنين، 03 يناير 2022 11:40 ص
"التضامن" تستجيب لـ اليوم السابع وتبحث حالة سيدة وأطفالها بلا مأوى بشبرا الخيمة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى
كتب مدحت وهبة

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فى أول رد فعل حول نشر "اليوم السابع" تقريرا بالفيديو بعنوان "أم وأطفالها الـ6 نايمين فى عز البرد فى الشارع بعد ما طردهم صاحب البيت" استجابت وزارة التضامن لسيدة من منطقة شبرا الخيمة تستغيث بشأن توفير مكان للإقامة، ووجهت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى فريق التدخل السريع ببحث حالة السيدة وأطفالها وتوفير أوجه الرعاية الكاملة لهم.
 
 
ويتلقى فريق التدخل السريع يتلقى شكاوى وبلاغات انتهاكات مؤسسات الرعاية الاجتماعية والأشخاص فاقدي الرعاية والمأوى والحالات الإنسانية على الخط الساخن 16439، وعلى الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء 16528، وعلى حسابات وزارة التضامن الاجتماعي بمواقع التواصل .
 
 
 
 

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