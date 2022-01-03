الأقصريون ورثة الفراعنة فى مهارة الحرف اليدوية.. هنا مصانع التماثيل واللوحات الفرعونية

وفى هذا الصدد رصد "اليوم السابع" فى جولة داخل تلك المصانع على التحف المتنوعة والمصنوعة يدوياً "هاند ميد" بأيادي مصريين من أبناء البر الغربي فى الورش المنتشرة بأعداد كبيرة فى غرب محافظة الأقصر، حيث تصنع تلك التحف من الأحجار التى يتم جلبها من جبل مدينة القرنة الجبل الأشهر فى الحضارة المصرية القديمة، وهى نفس الأماكن التى جلب منها الفراعنة الأحجار لصناعة حضارتهم العريقة على مدار آلاف السنين.

ويقول أشرف الحاوى صاحب مصنع تحف مقلدة بالبر الغربي، أن الأقصر تضم مملكة صناعة يدوية لا تزال باقية منذ آلاف السنين وحتى الآن فهى تقدم السحر الخاص بها للسائحين الأجانب خلال زيارتهم لمحافظة الأقصر، موضحاً أن كل سائح يعشق الآثار المصرية يتمنى أن يكون بمنزله قطعة أثرية مميزة ليراها يومياً وتزين منزله أمام الضيوف، ولكن ذلك الأمر لا يتم توفيره إلا عبر تلك المملكة الرائعة وهى "فن صناعة التحف من الألباستر"، موضحاً أن صناعة التحف والتماثيل والأشكال الفرعونية المقلدة بصورة تقترب من الحقيقية تماماً هى التى تجذب قلوب السياح للشراء خلال رحلتهم بالبر الغربي بين مقابر ملوك وملكات العصور الفرعونية المتنوعة.

ويضيف أشرف الحاوى لـ"اليوم السابع"، أنه يد فن صناعة التحف المقلدة من أحجار الألباستر من الفنون البديعة التى يشتهر ويتميز بها أهل غرب الأقصر، فقديماً فى عصور ملوك الفراعنة استخدم الألباستر فى صناعة الأوانى التى تقدم فيها المشروبات قربانا للألهة فى المعابد القديمة، وفى الحياة اليومية بالمنازل كانت تصنع منه اوانى العطور والزيوت، فهو فن حقيقى لايقل قيمة عن فن الخزف أو النحت، ويحتاج إلى مجهود أكبر من باقى الفنون المشابهة له، حيث أنه يكون عبارة عن حجارة يتم العمل على تشكيلها بصورة مرهقة للغاية، فحجر الألباستر يختلف بألوانه من "الأبيض والوردى والبيج والبنى والرمادى والأسود والأخضر"، ولكل حجر استخدامه للفنان الذى يصنعه.



أدوات متنوعة الأحجام والأشكال معروضة للسياح



اقبال السياح لشراء الهدايا والتحف المقلدة غرب الأقصر



الافواج السياحية تتوافد على المعارض للتحف الفرعونية



الإقبال الكبير من السياح لشراء التماثيل الفرعونية المقلدة



التحف الفرعونية فى مصانع الألباستر بالأقصر



التحف المصنوعة بأيادي الأقصريين بالبر الغربي



التحف المقلدة خلال عرضها للجمهور



التحف والهدايا أشكال وألوان بالأقصر



أوانى كانوبية وفازات وأطباق معروضة للسياح



تحف وتماثيل أشكال وألوان فى مصانع البر الغربي



تحف وتماثيل مصنوعة من البازالت فى البر الغربي



تحف وهدايا متنوعة الأشكال والأحجام بالمصانع



تصميم بديع لمفتاح الحياة فى المصانع



تماثيل الملوك المقلدة فى مصانع الأقصر



تماثيل مقلدة بأيدي أبناء البر الغربي بالأقصر



تماثيل مميزة مصنوعة يدوياً بالأقصر



توافد السياح لشراء التحف الفرعونية المصنوعة يدوياً



جانب من التحف المميزة بالمصانع



جانب من التحف فى مصانع البر الغربي



جانب من التماثيل المصنوعة فى غرب الأقصر



جانب من المصنوعات المميزة بالبر الغربي



جانب من الهدايا التذكارية المعروضة للسياح



جعران وتماثيل ومسلات مصنوعة يدوياً بالأقصر



سياح العالم خلال شراء التحف الفرعونية



عرض التحف بعد تصنيعها بالأقصر



عرض مميز للتحف الفرعونية المقلدة بالأقصر



عرض مميز للتحف والتماثيل فى مصانع الأقصر



عشرات من الهدايا والتحف المعروضة أمام السياح



قطع أشبه بالأثرية داخل مصانع الألباستر بالأقصر



متاحف التماثيل المقلدة فى البر الغربي



متاحف بشكل مصانع تحف وهدايا فرعونية بالأقصر



مصانع الألباستر فى البر الغربي بالأقصر