ارتفاع إصابات كورونا بالكونجرس الأمريكي..وطبيب الكابيتول يوصي بالجرعة المعززة

كتبت: نهال أبو السعود

ارتفعت الإصابات بفيروس كورونا في مبنى الكابيتول الأمريكي، حيث ارتفع متوسط ​​معدل الاختبارات الإيجابية لمدة سبعة أيام، من أقل من 1 في المائة، إلى أكثر من 13 في المائة، وفقًا لمذكرة أرسلت إلى المشرعين يوم الإثنين من طبيب الكابيتول بريان موناهان.

وفقًا لمونهان، ستزيد معدلات الحالات اليومية بشكل كبير في الأسابيع المقبلة، حيث يتم اكتشاف العشرات من الإصابات يوميًا، وتمثل الحالات ارتفاعًا في معدل "الإصابات المفاجئة" بين الأفراد الذين تم تلقيحهم في الغالب، وكذلك الحالات في العديد من الأفراد غير المطعمين.

تتوافق الزيادة في عدد الحالات في مبنى الكابيتول مع ارتفاع في منطقة واشنطن العاصمة، حيث ينتشر متغير أوميكرون شديد العدوى. وفقًا لموناهان تمثل إصابات اوميكرون حوالي 61 % من الاختبارات الإيجابية، ويمثل دلتا 38 %.

وكتب موناهان أن "الخطر الأكثر شيوعًا للإصابة بالعدوى هو أنشطة الفرد خارج مكان العمل ، مثل حضور حفلات الاستقبال وأماكن الترفيه والاحتفالات والتجمعات العائلية والسفر والمواقف الداخلية المزدحمة".

وبينما تم العثور على غالبية الحالات في الأفراد الذين تم تطعيمهم ، أشار موناهان إلى أن هذه العدوى لم تؤد إلى دخول المستشفى أو مضاعفات خطيرة أو وفيات ، مما يدل على اهمية التطعيمات ضد فيروس كورونا.

وتعكس الأرقام أيضًا نسبة عالية من الأشخاص الذين تم تطعيمهم وسيكون هناك عدد أكبر من الإصابات المفاجئة، وأشار طبيب الكابيتول ان أفضل حماية ضد اوميكرون هو الحصول على جرعة معززة.

ووفقا لمذكرة موناهان، 65% من الحالات في مبنى الكابيتول ظهر عليها أعراض المرض، في حين أن 35 % من دون أعراض، وأوصى باستبدال الأقنعة الجراحية الزرقاء وأقنعة الوجه القماشية بأقنعة KN95 أو N95 الأكثر حماية، وأوصى المكاتب بتبني العمل عن بعد قدر الإمكان لتقليل الاجتماعات الشخصية والأنشطة المكتبية.