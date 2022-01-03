"احنا اللى شربنا الملوخية فى كوباية" افتكاسة جديدة للإسكندرانية.. شاهد فوائدها

الإسكندرية أسماء على بدر

أجرى اليوم السابع بثا مباشرا من محافظة الإسكندرية لأحد المطاعم ابتكر تناول الملوخية فى كوبايات تيك اواى والتى لاقت قبول وإعجاب عدد كبير من المواطنين بالإسكندرية كما قدم جميع انواع الشوربات فى كوبايات تيك اواى فهى من الأكلات الشتوية التى يقبل على شرائها المواطنين فى فصل الشتاء .

وتقول المهندسة هدير فؤاد ، صاحبة الفكرة ، إن الفكرة جاءت لها لشدة حبها الملوخية وطريقة أكلها بشكل سريع فى كوباية لذلك قررت تنفيذ الفكرة خاصة فى فصل الشتاء الجميع يفضل المشروبات الساخنة والسريعة.

وأضافت أن الفكرة لاقت إعجاب العديد من أهالى الإسكندرية خاص فى فترة النوات والاقبال على احتساء الشربة والملوخية كبير بالإضافة إلى أن الفكرة جديدة ومختلفة وعن الاسعار قالت إن سعر كوب الملوخية يقدم معه قطع العيش بـ15 جنيها، كما متاح كافة أنواع الشوربة مثل العدس والكوراع والخضراوات فى اكواب تيك اواى .