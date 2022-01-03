اجعل الزنجبيل صديقك المفضل فى الشتاء.. تعرف على فوائده الصحية

كتبت - ميرفت رشاد

يمكن لبعض الأطعمة والمشروبات أن تبقيك دافئًا بشكل طبيعي في موسم الشتاء، وغالبًا ما يوصى بإضافة الزنجبيل إلى حمية الشتاء لمحاربة الطقس البارد، فهناك بعض الأسباب التي تجعلك تضيف الزنجبيل إلى نظامك الغذائي فهو غني بالفوائد الصحية، وفقا لما ذكره موقع " doctor-ndtv".

الفوائد الصحية للزنجبيل:

1. يساعد على محاربة الالتهاب والألم

الالتهاب والألم شائعان خلال فصل الشتاء، يحتوي الزنجبيل على خصائص مضادة للالتهابات، يمكن أن يخفف أيضًا من آلام العضلات والمفاصل، يمكنك الاستمتاع بكوب ساخن من شاي الزنجبيل المحضر من شرائح الزنجبيل الطازجة.

2. يساعد على منع نزلات البرد والأنفلونزا

يزداد خطر الإصابة بالبرد والإنفلونزا أيضًا خلال فصل الشتاء، تم استخدامه كعلاج طبيعي لنزلات البرد والانفلونزا لفترة طويلة، يمكن إضافة بضع قطرات من عصير الزنجبيل الطازج أو شرائح إلى أطعمة ومشروبات مختلفة، يمكن أن يقلل أيضًا من التهاب الحلق وهو أيضًا مشكلة شائعة خلال فصل الشتاء.

3. الشعور بالدفء

يشار إلى الزنجبيل على أنه طعام شتوي لأنه يترك أثرًا دافئًا، أوضحت الدراسات أيضًا أن الزنجبيل يمكن أن يساعدك على البقاء دافئًا خلال فصل الشتاء، كما أنه يعزز الهضم ويساعدك على محاربة مشاكل المعدة، يمكنك إيجاد طرق مختلفة لإضافة كمية صغيرة من الزنجبيل إلى نظامك الغذائي اليومي.

4. تخفيف الاحتقان

يمكن أن يريح الزنجبيل من الاحتقان والالتهابات، إذا كنت تعاني من البرد أو السعال يمكنك إضافة بضع قطرات من عصير الزنجبيل إلى نصف ملعقة كبيرة من العسل وتناول هذا الخليط قبل الذهاب إلى الفراش ستشعر بالراحة