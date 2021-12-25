حليب الزنجبيل والقرفة.. كيف يساعد فى تعزيز صحتك بالشتاء؟

كتب مروة هريدى

نحرص على تناول المشروبات الساخنة خلال فصل الشتاء حتى نشعر بالدفء مثل القهوة أو الشاي وغيرهما، ولكن وجود الكافيين في هذه المشروبات الشتوية المحببة كثيرًا قد يتسبب في إفساد دورة النوم لديك كما يؤثر على الهضم، ولكن ما هي المشروبات الخالية من الكافيين والتي يمكن أن نتناولها خلال موسم الشتاء للحفاظ على الدفء وصحة العظام ومكافحة نزلات البرد والحمى، وفقًا لما ذكره تقرير موقع "Onlymyhealth".

تناول مشروب الجليب مضافًا إليه بعض التوابل قد يكون مفيدًا في الشتاء للحصول على الدفء اللازم وإصلاح كل هذه المشكلات الصحية الشائعة مع الطقس البارد، ولعل أفضل تلك المشروبات تناول الحليب مع إضافة الزنجبيل والقرفة.

لماذا حليب القرفة والزنجبيل؟

كوب الحليب الدافئ مفيد للصحة، لكن إضافة التوابل والأعشاب إليه يمكن أن تحسن الحاصل الصحي للحليب، كل من القرفة والزنجبيل مليئة بالعناصر المفيدة للصحة من مضادات الأكسدة والمعادن، وهي مفيدة لمكافحة الحساسية الموسمية والبرد والاحتقان والتهاب الحلق وسوء الهضم، كما أنها مفيدة لصحة القلب وتساعد في إنقاص الوزن كما أن لها تأثيرًا مضادًا للالتهابات وتساعد في شفاء على الجسم.

علاوة على ذلك، فإن القرفة كتوابل لها تأثير دافئ على الجسم، مما يساعد في تسريع عملية التمثيل الغذائي ولها خصائص مضادة للفيروسات والبكتيريا، كما أنه يساعد في علاج انسداد الشرايين ويساعد في الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية، كما أنه يساعد في تعزيز التغذية العامة وتعزيز المناعة وتحسين عملية التمثيل الغذائي بشكل عام.

طريقة إعداد حليب الزنجبيل والقرفة

خذ كوبًا واحدًا من الحليب وأضف 1 بوصة من الزنجبيل المبشور، قم بتحضير الخليط وأضف إليه رشة من القرفة، يُصفى الحليب ويُضاف إليه القليل من العسل.



حليب القرفة والزنجبيل