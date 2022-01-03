إصابة 5 أشخاص بينهم طفل فى تصادم سيارتين بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

أصيب 5 أشخاص فى أعمار متفاوتة بينهم طفل بجروح وكدمات وإصابات بأنحاء متفرقة بالجسد اليوم، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكى مع ربع نقل بطريق بلبيس القاهرة الزراعى، التابع لدائرة ونطاق مركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية.

البداية كانت بتلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود بلاغا لشرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بطريق بلبيس القاهرة الزراعى اتجاه أبو زعبل.

بالانتقال والفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارتين ربع نقل وملاكي نتيجة السرعة الزائدة والتخطي الخاطئ، أسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص بينهم طفل بجروح وكدمات وإصابات متفرقة، فيما هرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وجرى نقل المصابين جميعا إلى مستشفى الزوامل، لتلقي الإسعافات الطبيبة اللازمة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق بمركز شرطة بلبيس لمباشرة التحقيقات، فيما تم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية.