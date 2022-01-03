إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم بالطريق الأوسطى فى البدرشين

كتب بهجت أبو ضيف

أصيب 4 أشخاص فى حادث تصادم بين 3 سيارات بالطريق الأوسطى بالبدرشين، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد وقوع حادث تصادم بالطريق الأوسطى بالبدرشين، انتقل رجال الإدارة العامة للمرور إلى مكان الحادث وتبين انقلاب سيارة نقل محملة بالرمال، واصطدام سيارتين بها، مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص.

تم نقل المصابين إلى المستشفى، وإزالة آثار الحادث، وإعادة حركة المرور لطبيعتها بالطريق، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

وشددت إدارة المرور على اتباع العديد من الوصايا لتجنب وقوع الحوادث خلال رحلات المواطنين، على الطرق.

وشملت قائمة الوصايا ما يلى:

- الصيانة الدورية للسيارات التى تكمن أهميتها فى الحفاظ على أرواح سائقى المركبات.

- التأكد من صلاحية الإطارات أو الفرامل قد يؤدى إلى عدم وقوع حوادث.

- عدم التسابق والقيادة بسرعات جنونية على الطرق.

- الالتزام بالسرعات المحددة على المحاور لمنع انقلاب السيارة.

- تجنب الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز أثناء القيادة.

- تجنب تخطى السيارات أثناء السير بالطريق.

- التزام السائق بقواعد المرور أثناء القيادة على الطرق.

- الانتباه جيدًا للسيارة عند التقاطع فى حالة الدوران.

- توقع التغييرات المفاجئة فى السير والتركيز بشكل جيد وسرعة البديهة فى التعامل مع أى طارئ.

- عدم تعاطى المواد المخدرة على الطرق أثناء القيادة لمنع الحوادث.