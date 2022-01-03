إصابة 4 فى مشاجرة بسبب الخلاف على حد فاصل بأراضٍ زراعية بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة جهينة من السيطرة على مشاجرة بين طرفين بدائرة المركز بسبب خلافات الحد الفاصل بالأرض الزراعية، نتج عنها إصابة 4 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم تم ضبط طرفى المشاجرة تم نقل المصابين للمستشفى للعلاج.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغا من مركز شرطة جهينة يفيد بوقوع مشاجرة بدائرة المركز بين طرفين ووجود مصابين وتم السيطرة على المشاجرة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المدرية والعميد نور عمر رئيس فرع بحث الشمال، والعقيد أيمن عثمان وكيل الفرع والرائد عمر المدنى رئيس وحدة مباحث جهينة بوقوع مشاجرة ومصابين دائرة مركز جهينة، تبين أنها بين كل من " طرف أول " عوض ا ا خ 48 سنة سائق مصاباً " بثلاث جروح طعنية بالجانب الأيمن بمنطقة الضلوع واشتباه نزيف بالبطن، " وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعى وشقيقه / محمد ا ا خ 59 سنة بالمعاش مصاباً " بجرح قطعى بفروة الرأس " .

وبين " طرف ثان " أحمد س ا ع 25 سنة حاصل على دبلوم وشقيقه علاء س ا ع 34 سنة حاصل على ليسانس دراسات إسلامية، مصابان " كدمات وسحجات متفرقة بالجسم " والدهما سعد ا ع 68 سنة بالمعاش الطرفان يقيمان بذات الناحية.

تم ضبط طرفـى المشاجرة تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدى كل منهما على الأخر بالضرب وإحداث الإصابات، المشار إليها واتهم الأول من الطرف الأول – الأول من الطرف الثانى بإحداث إصابته بمطواة بسبب خلافات على الحد الفاصل بين أرضهم الزراعية، تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.