إزالة 4 شرفات من المنزل المنهار جزئيا بمدينة كفرالزيات فى الغربية

الغربية محمد طارق

قررت لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بمحافظة الغربية اليوم لدى معاينتها للعقار الواقع بشارع الحبال بمدينة كفرالزيات، إزالة 4 شرفات من العقار لخطورتهم وكذلك إجراء أعمال صيانة للعقار وترميم بعض الشروخ والتصدعات به بعدما تأكد للجنة سلامة الهيكل الخرسانى .

جاء ذلك بحضور علاء بهنسى رئيس مدينة كفرالزيات وأعضاء لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالغربية وممثل عن مديرية الإسكان بالمحافظة واستاذ بكلية الهندسة بجامعة طنطا .

وكانت مدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية، شهدت أمس حادث سقوط شرفة منزل فى الطابق الثالث، مما أدى إلى إصابة ثلاثة أطفال وذلك أثناء وقوفهما بها، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى طنطا الجامعى .

ومن جانبه تابع الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية عن كثب، الحادث الذى وقع فى مدينة كفر الزيات، بانهيار بلكونة العقار الكائن بشارع الحبال بمدينة كفر الزيات والذى يتكون من دور أرضى وثلاثة أدوار علوية وملك ورثة " م. م. ا " حيث أسفر الحادث عن سقوط ثلاثة أطفال وهم " ص. خ. ع " 6 سنوات مصاب وتم نقله إلى مستشفى الجامعة تحت الملاحظة، " ا. خ. ع " 12 سنة وتم خروجه " س. ط. ع " 6 سنوات وتم خروجه أيضا بكدمات خفيفة.

وعلى الفور وجه المحافظ بتعيين حراسة على المنزل وإخلاءه لحين معاينته من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط وسنوافيكم بالتفاصيل.