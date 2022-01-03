إحالة معلمة و 4 آخرين بالدقهلية للنيابة الإدارية بعد وصلة رقص على مركب نيلي

الدقهليه شريف الديب

قرر المهندس على عبدالرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، إحالة 5 معلمين بإدارة غرب المنصورة التعليمية إلى النيابة الإدارية، بعد التحقيق معهم بالشؤون القانونية بالمديرية، عقب انتشار فيديو لهم بالمشاركة فى وصلة رقص على مركب نيلي، أثناء تواجدهم فى رحلة نظمتها نقابة المعلمين بغرب المنصورة.

وكان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، قد تلقى شكوى من بعض المدرسين ومرفق بها أسطوانة بها عدد من مقاطع الفيديو تتضمن قيام عدد من المدرسين بالمشاركة فى وصلة رقص مع إحدى المعلمات التى تعمل بنظام التطوع بمدرسة خالد بن الوليد الابتدائية التابعة لإدارة غرب المنصورة على مركب نيلية.

وأكد أصحاب الشكاوى أن تلك الواقعة حدث خلال رحلة نظمتها نقابة معلمين أول المنصورة إلى مدينة القاهرة، وكان ضمن برنامج الرحلة جولة نيلية، مشيرين إلى أن النقابة كرمت هذه المعلمة بعد الرحلة كمعلمة مثالية وتم تداول صور التكريم مع صور ومقاطع الرقص مما أساء لهيبة المعلم ولقداسة العملية التعليمية.

وعلى الفور قام وكيل الوزارة بإحالة الواقعة للشؤون القانونية وطلب مذكرة بالواقعة من إدارة أمن إدارة غرب المنصورة التعليمية بالواقعة والتى أكدت صحة الواقعة حيث تبين قيام آية. ي. أ. ع.معلمة لغة عربية، تعمل بنظام التطوع بمدرسة خالد بن الوليد الابتدائية التابعة لإدارة غرب التعليمية بوصلة من الرقص البلدى على أنغام دى جى على إحدى المراكب النيلية.وشاركها فى وصلة الرقص كل من وائل. م. أ. ن مدير مرحلة بالتعليم الثانوى بإدارة غرب المنصورة التعليمية، و حاتم. إ. أ. ع معلم دراسات اجتماعية، بمدرسة خالد بن الوليد الابتدائية، و.أحمد. أ. ال. ع معلم مجال زراعى بمدرسة الشهيد أحمد حسين غنيم الثانوية بنات، و.مدحت. ال. ع معلم رياضيات ابتدائى ويعمل بقسم رياض الأطفال بديوان إدارة غرب المنصورة التعليمية كما ظهر بمقاطع الفيديو صوت إحدى السيدات تشجع على المنافسة بين معلمة اللغة العربية وأحد المعلمين القائمين بالرقص معها.

كما تبين من خلال التحقيقات أن نقابة معلمين أول المنصورة، قامت بتكريم تلك المعلمة كمعلمة مثالية بعد الرحلة بالإضافة إلى معلم اخر كان من ضمن المشاركين فى وصلة الرقص مما أثار حفيظة عدد كبير من المدرسين والمدرسات بالدقهلية، وقاموا بتداول صور الرقص ومقاطع الفيديو التى يظهر بها المعلمون بالرقص مع صور التكريم متسائلين عن أسباب التكريم، وهل وصلة الرقص هى مقياس عند الإختيار فيما انتهت التحقيقات بإدانة المعلمين الموجودين بمقاطع الفيديو بإتيان تصرفات مشينه تؤدى إلى إهانة هيبة المعلم وقداسة العملية التعليمية بالتصرفات التى بدرت منهم خلال تلك الرحلة وتم تصويرها وتداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبعرض نتيجة التحقيقات على وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية أصدر قراره السابق بإحالة المعلمين للنيابة الإدارية وإلغاء عمل المعلمة كمتطوعة بمدرسة خالد بن الوليد الابتدائية.