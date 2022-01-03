محافظ الدقهلية يحيل 68 من العاملين بالمستشفيات والوحدات الصحية للتحقيق

الدقهلية شريف الديب

قرر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، إحالة 68 من العاملين بالمستشفيات والوحدات الصحية والبيطرية ومراكز الشباب المتغيبين عن العمل للتحقيق بناء على تقرير حملة المرور والتفتيش الميدانى المفاجئ بنطاق مراكز الجملية وطلخا وبلقاس خلال الأسبوع الماضي، وكذا قرر المحافظ إحالة مسئولى والوحدات الخدمية التى وجدت مغلقة فى أوقات العمل الرسمية خلال جولة المرور الميدانى للتفتيش المشار إليها.

جاءت قرارات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على التقرير الذى عرضه باسم الشريف مدير عام التفتيش والمتابعة بديوان عام المحافظة وذلك بنتائج حملات المرور الميدانى على عدد من وحدات الخدمات والمرافق بنطاق مدينة والمركز المذكورة وذلك للوقوف على مدى انتظام العمل بها.

وتم تنظيم حملات المرور المشار إليها تنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية وبإشراف ومتابعة الدكتور محمد أبو غنيمة وكيل أول الوزارة السكرتير العام للمحافظة، وذلك حرصا على تقديم خدمات متميزة للمواطنين فى كافة المجالات وقطاعات المرافق والخدمات تنفيذا لتكليفات "محافظ الدقهلية" وذلك من خلال متابعة الأداء وتحقيق الانضباط والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومكافأة المجدين ومعاقبة المقصرين..

وأوضح التقرير أن الذين تم إحالتهم للتحقيق 63 من العاملين بالمستشفيات والوحدات الصحية فى كل من المركز الحضرى بالجمالية والوحدة الصحية بعزبة موسى وعزب الجمالية ومستشفى الجمالية المركزى، والوحدات الصحية بقرى ديسط وبطرة ومركز صحة بطرة ودميرة بطلخا والوحدة الصحية بالأحمدية وبسنديلة بمركز بلقاس، واحالة عدد 5 من العاملين بالإدارة البيطرية بالجمالية.

كما قرر " مختار" إحالة مسئولى الوحدات الخدمية التى وجدت مغلقة اثناء مواعيد العمل الرسمية للتحقيق ،وقد شملت الوحدات الصحية فى كفر بساط وميت زنقر مركز طلخا، والوحدات الصحية فى كفر غنامة والجوادية بمركز بلقاس ومراكز الشباب فى كل من بطرة وكفر بساط بطلخا، ومراكز الشباب فى قرى بحرى وتل عميرة والزهراء بمركز بلقاس والوحدة المحلية بقرية بسنديلة ببلقاس.

وقد وجه محافظ الدقهلية وكلاء الوزارات مديرى مديريات الصحة والطب البيطرى والشباب والرياضة ورئيس مركز بلقاس لسرعة اتخاذ اللازم حيال إجراء التحقيقات فى حالات الغياب الواردة بالتقرير، وكذا التحقيق مع مسئولى الوحدات الخدمية التى وجدت مغلقة فى أوقات العمل الرسمية أثناء جولة التفتيش والمرور الميدانى خلال الفترة المشار إليها.