10 قرارات هامة لأوقاف الإسكندرية لتنظيم العمل والحفاظ على المال العام.. تعرف عليها

الإسكندرية أسماء على بدر

اجتمع الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية اليوم الأحد ، بموظفي شئون العاملين والشئون القانونية وجهاز المتابعة واعضاء المخازن لمتابعة سير العمل والتأكيد على تنفيذ تعليمات الوزارة وحثهم على بذل أقصى جهد لما تتطلبه المرحلة.

وأكد فى الاجتماع على عدد من النقاط الهامة وهى :

1- ضرورة تحديث البيانات وتحري الدقة لإنشاء قاعدة بيانات دقيقة مع متابعة التحديث أولاً بأول.

2- لن يسمح بقبول حجج واعذار واهية تكون مدعاة للكسل والأهمال والتقصير

3- أكد على الشئون القانونية متابعة القضايا المرفوعة من أو على الأوقاف.

4- الدفاع عن ملكية الاوقاف والذود عنها من كل من يحاول المساس بحقوقها او تشويه قياداتها وسرعة إنجاز التحقيقات منعا من التلاعب بها اوتعطيلها مما قد يكون سببا فى اهدار المال العام

5- كما وجه الإدارة الهندسية إلى ضرورة متابعة الأعمال بالمساجد على ارض الواقع سواء كانت إحلالاً وتجديداً اوصيانةً وترميماً وأن هذا صميم عملهم .

6-آية تجاوزات من أي نوع ستواجه بكل شده مؤكدا أنه لا ولن يقبل شفاعة فى مخطئ اومهمل او متجاوز للتعليمات .

7- وجه المخازن إلى عدم صرف متر سجاد دون اعتماد الوزارة مهما كان الأمر مع تحرى الدقة عند الصرف والتأكد من عدم أسبقية الصرف او فرش المسجد حفاظا على المال العام .

8- مؤكدا على المخازن اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه العهدة والخردة والكُهنة وضرورة حصرها واتخاذ اللازم نحوها وفق اللوائح والقوانين حفاظا على المال العام .

9- أكد على ضرورة الحرص والحفاظ على المال العام وانه لن يسمح لأحد بحال من الأحوال بالمساس بالمال العام أو التفريط فيه أو الإهمال في المحافظة عليه .

10- وانه سيأخذ على ايدي المقصرين ولن يتهاون مع أي تفريط او تقصير يخل بمصلحة العمل.