وزيرة التضامن ومحافظا دمياط والمنيا يفتتحون معرض ديارنا للأثاث الدمياطى

المنيا -حسن عبد الغفار

قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا من معرض الاثاث الدمياطى ديارنا،المقام بمحافظة المنيا على كورنيش النيل وذلك عقب افتتاحه من قبل الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتورة منال عوض محافظ دمياط.

واستقبل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الأحد ، الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، حيث ستفتتح الوزيرة ، معرض ديارنا للأثاث والحرف اليدوية لمستلزمات المنزل ، المقام باستراحة المحافظة القديمة على كورنيش النيل ويستمر على مدار أسبوعين.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد أبوزيد نائب محافظ المنيا واللواء أ.ح ياسر عبدالعزيز السكرتير العام المساعد للمحافظة والدكتور محمد حلمي رئيس مدينة المنيا وياسر بخيت مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالمنيا وعدد من قيادات وزارة التضامن الاجتماعي ويشارك في المعرض نحو 63 من العارضين من جمعيات الاتحاد التعاوني ومدينة الأثاث بدمياط ومن الأسر المنتجة.

ويضم المعرض منتجات الحرف اليدوية من المفروشات والإكسسوار المنزلي والكليم والسجاد والصدف والنحاس ويأتي ذلك في إطار التوجه نحو تقديم المزيد من الدعم اللازم للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر لتساهم في التمكين الاقتصادي للأسر بهدف تحسين مستوى معيشتها.