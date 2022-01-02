"مياه البحر الأحمر" تستعين بـ" القاهرة والجيزة" لسحب مياه الأمطار

استعانت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، بشركات القاهرة والجيزة لسرعة شفط مياه الأمطار من الشوارع، حيث تم الدفع بسيارات الشركات وفرق التشغيل والصيانة لسرعه الانتهاء من سحب مياه الأمطار المتراكمة بطريق رأس غارب- الغردقة.
من جانبه أكد المهندس محمد عيسي رئيس شركة مياه البحر الأحمر، أن الشركة تواصل إعلان حالة الطوارئ والعمل بنظام النوبتجيات طوال 24 ساعه لمواجهة الظروف الجوية غير المستقره.
وفتحت منذ قليل إدارة مرور البحر الأحمر، طريق رأس غارب الغردقة فى الاتجاهين بعد إغلاقه لمده اقتربت من 12 ساعة، بسبب حالة الطقس التى شهدتها محافظة البحر الأحمر والمناطق الشمالية منها.
وكانت إدارة مرور البحر الأحمر فتحت طريق الغردقة - رأس غارب فى اتجاه رأس غارب فى بداية الأمر، ثم بعدها بدقائق معدودة فتحت الطريق من غارب فى اتجاه الغردقة، بعد تكدس مئات السيارات به منذ أمس.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة