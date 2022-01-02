"مياه البحر الأحمر" تستعين بـ" القاهرة والجيزة" لسحب مياه الأمطار

البحر الأحمر - عماد عرفة

استعانت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، بشركات القاهرة والجيزة لسرعة شفط مياه الأمطار من الشوارع، حيث تم الدفع بسيارات الشركات وفرق التشغيل والصيانة لسرعه الانتهاء من سحب مياه الأمطار المتراكمة بطريق رأس غارب- الغردقة.

من جانبه أكد المهندس محمد عيسي رئيس شركة مياه البحر الأحمر، أن الشركة تواصل إعلان حالة الطوارئ والعمل بنظام النوبتجيات طوال 24 ساعه لمواجهة الظروف الجوية غير المستقره.