مصرع سائق صعقا بالكهرباء أثناء إصلاح توك توك أمام منزله بالبحيرة

لقى سائق مصرعه اليوم صعقا بالكهرباء أثناء إصلاحه التوك توك الخاص به أمام المنزل بإحدى قرى مركز أبو حمص بالبحيرة، وبالفحص تبين ورود بلاغ من المستشفى العام بأبو حمص بوصول "محمد رجب رمضان" 35 سنة سائق جثة هامدة ادعاء صعق كهربائي أثناء قيام المجنى عليه بلحام توك توك بواسطة وصلة كهرباء.
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة.
وفى حوش عيسى لقى عامل مصرعه إثر سقوط شجرة عليه بمركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة ، وكان اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة.
وبالفحص تبين مصرع "محمد أحمد" 37 سنة عامل بمخبز بقرية الشعراوى التابعة لمركز حوش عيسى بالبحيرة إثر ادعاء سقوط شجرة بشكل مفاجئ أثناء توجهه لعمله بالقرية.
وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى حوش عيسى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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