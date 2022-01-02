محافظ أسوان يعطى إشارة البدء لمشروع تطوير ورفع كفاءة طريقى كيما والسماد

أسوان – عبد الله صلاح

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إشارة البدء لتنفيذ مشروع تطوير ورفع كفاءة طريقى كيما والسماد بطول 8 كم وبتكلفة تقديرية تصل لأكثر من 140 مليون جنيه، ومخطط إنهاؤه خلال 8 أشهر بواسطة الجهاز المركزى للتعمير التابع لوزارة الإسكان.

تشمل الأعمال توسعة الطريقين ليصبحوا حارتين فى كل إتجاه بعرض 7 متر لكل منهما ، مع تنفيذ الرصف والأرصفة والبلدورات والإنارة والتشجير، وكذا تكثيف أعمال رفع المخلفات والقمامة من جانبي مصرف السيل، لحين تنفيذ المراحل التالية من مشروع تغطية المصرف وقد إستمع محافظ أسوان لشرح من المهندس مصطفى عبد الفتاح مدير عام فرع الجهاز بأسوان والذى أشار إلى أنه سيتم إزالة طبقات الأسفلت القديم ، مع إضافة 2 طبقة أساس بالأسمنت ، ثم 2 طبقة أسفلت لتحمل الأوزان العالية حتى 90 طن ، وهو الذى سيتوازى مع الإسراع فى إنهاء أعمال المرافق العامة الجارية من صرف صحى ومياه شرب وكهرباء وإتصالات وغاز طبيعى.

ولفت إلى أنه سيتم تحويل حركة النقل الثقيل القادمة من المناجم والمحاجر إلى الطريق الإقليمى الشرقى العلاقى / الكوبرى الملجم بعد إنشاؤه بالكامل بطول 23 كم وبتكلفة 600 مليون جنيه حيث وصلت معدلات التنفيذ به إلى 60 % حتى الآن.

من جانبه أشاد اللواء أشرف عطية بالدور المتميز الذى يقوم به الجهاز المركزى للتعمير بقيادة اللواء محمود نصار لتنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية، وخاصة هذا المحور المرورى الحيوى والذى يربط جنوب شرق المدينة بغربها وشمالها، كما أنه يطل عليه جميع المناطق السكنية لشرق المدينة، ويقع عليه أيضاً العديد من المنشأت الحيوية .