محافظ أسوان يدعو التنفيذيين للحفاظ على ما تم إنجازه خلال زيارة الرئيس السيسي

أسوان - عبد الله صلاح

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أن ما شهده العالم والمصريين من أعمال تطوير وتجميل وتشجير وإضاءات شكلت بانوراما جمالية وساحرة لمدينة أسوان خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للمحافظة الأسبوع الحالى سيستمر وسنعمل للحفاظ على ما تم إنجازه فى فترة وجيزة عقب إنهاء أعمال البنية التحتية بإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والإتصالات والغاز الطبيعى.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع مسئولى الجهاز التنفيذى بالمحافظة، اليوم الأربعاء، بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ومسئولى الأجهزة التنفيذية، حيث أشاد اللواء أشرف عطية بالجهود المبذولة لإظهار المحافظة بهذا المظهر المشرف والعمل ليل نهار بروح الفريق الواحد مما كان له أكبر الأثر فى إنجاح زيارة رئيس الجمهورية والتى كان لها صدى كبير داخل وخارج مصر ، وبالتالى ساهم فى الدعاية والتسويق السياحى والإستثمارى بكافة وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية.

ووجه إلى ضرورة البدء فى مد يد التطوير والتجميل للشوارع الداخلية والمناطق السكنية وخاصة طرق وشوارع المسلة الناقصة وشرق البندر والحدادين وكسر الحجر وكيما والسماد فور إنهاء أعمال إحلال وتجديد البنية الأساسية الجارية.

كما كلف أشرف عطية الجهات التنفيذية بتنفيذ أعمال الإضاءة والأشكال الجمالية للحدائق والميادين بباقى مراكز ومدن المحافظة ، على أن يتواكب ذلك مع إطلاق الألعاب والأسهم النارية فى ليلة رأس السنة ، بالإضافة إلى تقديم العروض والفعاليات الفنية والثقافية، موضحاً بأن النجاح الحقيقى يتوقف على مدى رضاء المواطن الأسوانى وتحسين البيئة المعيشية له والعمل على تنفيذ مطالبه وإحتياجاته الجماهيرية.