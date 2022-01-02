عمليات البحر الأحمر: فتح طريق رأس غارب - الشيخ فضل أمام حركة المرور

البحر الأحمر- عماد عرفة

أعلنت إدارة الأزمات والعمليات بمحافظة البحر الأحمر، فتح طريق رأس غارب - الشيخ فضل، المتجه إلى محافظة المنيا فى الاتجاهين أمام حركة المرور بعد غلقه فى الساعات الأخيرة من مساء أمس السبت.

كما أعلنت إدارة الأزمات عن فتح طريق الزعفرانه بنى سويف بعد غلقه لمدة أيضا أكثر من 10 ساعات، وبذلك تكون جميع طرق البحر الأحمر التى تم إغلاقها بسبب مياه الأمطار والسيول قد تم فتحها أمام حركة المرور والسيارات.

وكانت أعلنت فتحت إدارة مرور البحر الأحمر، طريق رأس غارب الغردقة فى الاتجاهين بعد إغلاقه لمده اقتربت 12 ساعة بسبب حالة الطقس التى شهدتها محافظة البحر الأحمر والمناطق الشمالية منها.

وبدأت بفتح طريق الغردقة - رأس غارب فى اتجاه رأس غارب فى بداية الأمر ثم بعدها بدقائق معدودة قامت بفتح الطريق من غارب فى اتجاه الغردقة، بعد تكدس مئات السيارات به منذ أمس.

كان قرر اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، تعطيل الدراسة اليوم الأحد، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية بمدينتى الغردقة وسفاجا، وغارب وذلك نظراً لحالة الطقس السئ التى شهدتها مدن المحافظة.