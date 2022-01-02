فتح طريق غارب - الغردقة من الاتجاهين واستمرار غلق طريق الشيخ فضل.. لايف

البحر الأحمر - عماد عرفة

فتحت منذ قليل إدارة مرور البحر الأحمر، طريق رأس غارب الغردقة فى الاتجاهين بعد إغلاقه لمده اقتربت 12 ساعة بسبب حالة الطقس التى شهدتها محافظة البحر الأحمر والمناطق الشمالية منها.

وكانت فتحت إدارة مرور البحر الاحمر طريق الغردقة - راس غارب فى اتجاه راس غارب فى بداية الامر ثم بعدها بدقائق معدودة قامت بفتح الطريق من غارب فى اتجاه الغردقة، بعد تكدس مئات السيارات به منذ امس.

بينما يستمر حتى الآن إغلاق طريق رأس غارب- الشيخ فضل فى اتجاه محافظة المنيا، حيث أكد مصدر من ادارة مرور البحر الاحمر أن تم ارسال لجنة مرورية للتأكد من سلامة الطريق قبل فتحه وبعد التأكد من سلامته سيتم فتحه مباشرة

كان قرر اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، تعطيل الدراسة اليوم الأحد، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية بمدينتى الغردقة وسفاجا، وغارب وذلك نظراً لحالة الطقس السئ التى شهدتها مدن المحافظة.